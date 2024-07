Le 5 migliori performance musicali alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi

Inizierà questa sera alle 19.30 dal ponte Austerlitz, accanto al Jardin des Plantes, la cerimonia d’apertura di Parigi 2024. A differenza delle precedenti edizioni, quest’anno ci saranno grandi novità. La più grande, tra quelle annunciate, è che la sfilata degli atleti non si terrà in uno stadio ma sulla Senna, con delle barche per ciascuna delegazione.

E per la musica? Non è ancora certo se il rumor di questi giorni che vorrebbe una collaborazione tra Celine Dion e Lady Gaga avverrà. Per Gaga sarebbe la prima Olimpiade mentre per Celine Dion un ritorno dopo quelle di Atlanta 1996, nonché la prima esibizione pubblica dopo la malattia. Nell’attesa di sapere se questo incontro canoro avverrà o meno, ecco le 5 migliori performance musicali dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi:

Etta James Los Angeles 1984

Un coro gospel e Etta James che canta When The Saints Go Marching In in un pomeriggio estivo allo stadio di Los Angeles. Cos’altro si poteva chiedere?

When the Saints Go Marching In, Etta James

Celine Dion Atlanta 1996

Il potere dei sogni è quello a cui ci affidiamo nella speranza che stasera Celine Dion si presenti a cantare con Lady Gaga. Nell’attesa possiamo rifarci con la sua esibizione da pelle brivido di The Power of Dream a Atlanta 1996.

Céline Dion - The Power Of The Dream | LIVE at Atlanta 1996 | Music Monday

Björk Atene 2004

Björk che fa Björk al 100%. È questo il concept dietro l’esibizione dell’artista islandese in Greci. Per Oceania l’abito di Björk diventa grande come uno stadio intero, trasformandosi in scenografia.

Oceania - Bjork @ Athens 2004 Opening Ceremony

Paul McCartney Londra 2012

7 minuti di Hey Jude. Nessuno, quella sera a Londra, poteva fermare Paul McCartney in una delle esibizioni più incredibili della storia delle Olimpiadi.

Paul McCartney - Hey Jude - Live At London 2012 | Music Monday

Gilberto Gil, Caetano Veloso, Anitta Rio De Janeiro 2016

L’idea qui è semplice: come riunione tutta la storia musicale di una nazione come il Brasile in una sola performance? Mischiamo la storia (Caetano Veloso e Gilberto Gil) con il presente (Anitta), mettendo in primo piano la tradizione (le scuole di samba). Più Brasile di così era impossibile.