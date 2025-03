L’appello di Paul McCartney: «Joe Cocker merita di entrare nella Rock and Roll Hall of Fame»

Joe Cocker è uno dei candidati all’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2025. È in buona compagnia: Soundgarden, White Stripes, Oasis, Joy Division/New Order, Mariah Carey, Black Crowes, Bad Company, Chubby Checker, Billy Idol, Maná, Outkast, Phish.

Essere uno dei nominees è solo il primo passo per l’ingresso nella Hall of Fame, seppure postuma come nel caso di Cocker. Il cantante di Sheffield ha un vantaggio rispetto agli altri, oltre alla carriera leggendaria: l’influenza di Paul McCartney, che ha spedito una lettera ai giurati della Hall of Fame invitandoli a votare per lui.

«Dear Rock and Rollers», scrive McCartney in una lettera datata 25 febbraio dallo stile asciutto, «vorrei suggerire il nome di Joe Cocker per l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame».

«Joe era un grand’uomo e un gran cantante dallo stile unico e dalle performance fantastiche. Ha interpretato una delle nostre canzoni, With a Little Help from My Friends, in una versione molto creativa prodotta da Denny Cordell».

«Tutti i membri della giuria conoscono il notevole contributo di Joe alla storia del rock. Magari lui non ha mai fatto pressioni per entrare nella Hall of Fame, ma so lo avrebbe reso felice e grato trovarsi in una tale illustre compagnia», chiude il musicista che si firma Paul (McCartney), col cognome tra parentesi.

La lettera è stata resa nota dal publicist Bob Merlis col benestare di McCartney e con l’invito di diffonderla. L’anno scorso il Beatle tifava per i Foreigner, che sono poi effettivamente entrati nella Hall of Fame.

La lista degli artisti che ce la faranno quest’anno sarà diffusa ad aprile. La cerimonia si terrà in autunno. È la prima volta che Cocker è tra i nominees nonostante fosse candidabile dal 1994.