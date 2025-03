Beatles, ritrovato il nastro di un’audizione del 1962

È stata ritrovata il nastro di un’audizione dei Beatles risalente al 1962. Lo afferma Rob Firth, proprietario di Neptoon Records, negozio di dischi di Vancouver. Pensava che la bobina, etichettata come Beatles 60s Demos, fosse un bootleg. Quando ha finalmente sentito il contenuto nello studio di un amico attrezzato per l’ascolto, ha scoperto che si tratta della registrazione in studio di 15 canzoni.

«Dopo averlo sentito ieri sera per la prima volta», scrive Firth, «suona come un’incisione master. La qualità è surreale. Possibile che sia il master delle 15 canzoni dell’audizione dei Beatles alla Decca?».

L’improvviso ritrovamento di nastri del passato di band così importanti desta sempre qualcosa sospetto (possibile che sia rimasto lì tutto questo tempo?) e l’effettivo contenuto della bobina andrà verificato. Secondo Larry Hennessey, proprietario di uno studio e amico di Frith intervistato da CBC, la bobina ha tutta l’aria di non essere una copia, ma l’originale di quelle incisioni.

In ogni caso, l’audizione a cui fa riferimento Firth è una delle più celebri della storia, quella del 1° gennaio 1962 quando i Beatles suonarono 15 canzoni per i dirigenti dell’etichetta Decca, ma furono scartati, una delle decisioni peggiori prese nella storia del rock. L’audizione è stata pubblicata come bootleg e quindi se si trattasse davvero delle originali Decca Tapes il ritrovamento non porterebbe alla scoperta di musica nuova, ma avrebbe comunque un valore storico.

A portare il nastro a Vancouver sarebbe stato Jack Herschorn della Mushroom Records, a cui l’avrebbe dato un produttore londinese suggerendogli di venderlo. «Ma non mi sembrava una cosa giusta da fare». Ora che è nelle sue mani, Frith non ha intenzione di cederlo, a meno che non glielo chieda Paul McCartney in persona.

Oggi Frith ha postato, tratta dal nastro, Money (That’s What I Want), cover del pezzo del 1959 uscito per la Tamla Records nella versione di Barrett Strong. I quattro l’hanno poi inclusa nell’album With The Beatles.