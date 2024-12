Ariana Grande: «Nessuno ha il diritto di dire un c*zzo» sul suo aspetto fisico

I commenti sull’aspetto fisico possono essere «pericolosi» e «disturbanti». Questo quello che ha dichiarato Ariana Grande in una nuova intervista (insieme alla co-star di Wicked, Cynthia Erivo) uscita ieri sul canale della YouTuber Sally. Le due hanno toccato il tema del corpo e di come viene percepito quello delle celebrità a seguito di alcuni commenti rivolti dai fan a Grande durante il tour promozionale per l’uscita di Wicked.

«Mi esibisco davanti a un pubblico da quando avevo 16 o 17 anni, e da quando aveva quell’età mi sono sentita come un campione in un disco di Petri. Ne ho sentite di tutti i colori. Ho sentito tutte le versioni di quello che non andrebbe in me. Allora lavori per cambiare, e diventi sbagliata per ragioni diverse. Questo riguarda tutto, anche le cose più piccole, e naturalmente l’aspetto fisico». Questo quello che la popstar ha detto all’intervistatrice.

Ha poi continuato: «È difficile proteggersi da quel rumore. Penso che sia sempre disturbante, non importa l’ordine di grandezza. Mettiamo anche solo che andassi a una cena del Ringraziamento, e che la nonna di qualcuno dicesse “Santo cielo, mi sembri dimagrita! Che cosa è successo?”, oppure “Mi sembri piena! Che cosa è successo?».

Grande ha poi discusso l’assenza di sforzo e, apparentemente, di pensiero con cui le vengono rivolti alcuni commenti. «Quello che indossi, il tuo corpo, la faccia, qualsiasi cosa – le persone si sentono a loro agio a sparare giudizi. Penso che sia davvero pericoloso per tutte le parti coinvolte».

Non è la prima volta che la popstar ha parlato del rapporto con il suo corpo ma, soprattutto, del rapporto degli altri con il suo aspetto fisico. L’anno scorso aveva usato TikTok per rivolgersi alla sua community dopo ripetuti paragoni tra una “vecchia” versione del suo corpo, giudicata unanimemente “più in salute” e quella del tempo, ritenuta deleteria. «Prendevo antidepressivi, ci bevevo sopra e mangiavo male», questo il commento per giustificare la ” nuova veste”. «Ora sto bene». Anche se, di giustificazioni, Grande non sente di averne bisogno: «Nessuno ha il diritto di dire un cazzo» su quello che è.

E aggiunge come consiglio nell’intervista con Sally: «Ci sono modi per proteggersi da quel rumore, che sia con una riunione di famiglia od online. Blocca delle persone se devi, cancella un’app, non mi interessa. Proteggiti».