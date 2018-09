Ariana Grande ricorda Mac Miller su Instagram

Il giorno dopo che Mac Miller è morto per un’apparente overdose di droga all’età di 26 anni, Ariana Grande ha pubblicato una foto del rapper sul suo Instagram. Si tratta di una semplice immagine di lui seduto sull’erba, che guarda in camera, con un paio di scarpe da ginnastica, presumibilmente di Grande, visibili nella parte inferiore.

Il post non ha didascalia. Grande ha disabilitato i commenti sulla sua pagina Instagram venerdì dopo che alcuni troll hanno puntato il dito contro il suo recente fidanzamento con Pete Davidson per la morte di Miller.

Mac e Ariana erano amici e collaboratori da anni: hanno lavorato insieme aThe Way– prima di diventare ufficialmente una coppia nel 2016. Si sono esibiti insieme aOne Love Manchester a giugni dello 2017 – un evento di solidarietà per le persone ferite durante l’attacco terroristico al concerto della Grande – e sono stati visti insieme a marzo all’afterparty degli Oscar di Madonna.

Le notizie affermano che si sono lasciati il mese successivo. Mentre per la separazione si parlava di problemi di impegni lavorativi, è emerso che Grande era preoccupata per l’abuso di sostanze da parte di Miller, che è stato arrestato per guida din stato di Ebbrezza il mese seguente.

“Questo è uno dei miei migliori amici in tutto il mondo e tra le mie persone preferite del pianeta”, ha scritto la Grande di Miller su Instagram dopo la separazione. “Lo rispetto e lo adoro infinitamente e sono grata di averlo nella mia vita in qualsiasi forma, in qualsiasi momento, indipendentemente da come cambia la nostra relazione o che cosa l’universo ha in serbo per ognuno di noi! … L’amore incondizionato non è egoista. È volere il meglio per quella persona, anche se al momento, non sei tu. ”

In poche settimane, Grande aveva iniziato ad uscire con Pete Davidson, e la coppia aveva confermato il fidanzamento a giugno.