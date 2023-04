Ariana Grande risponde alle preoccupazioni dei fan: «Prendevo antidepressivi, ci bevevo sopra e mangiavo male. Ora sto bene»

Ariana Grande, con un video su TikTok, ha deciso di parlare apertamente ai suoi fan per rispondere ai commenti di questi giorni.

La cantante e attrice americana, che ha passato gli ultimi sei mesi sul set del film Wicked, si è sentita in dovere di rispondere al suo pubblico che si è mostrato parecchio preoccupato dove aver visto delle sue foto scattate prima del concerto di Jeff Goldblum (co-protagonista del film) a cui Ariana ha partecipato. Le foto, in effetti, mostrano una Grande molto differente dal solito e i fan hanno presto notato una grande differenza estetica nel corpo e nel look della cantante.

«Voglio parlare delle vostre preoccupazioni sul mio corpo e dirvi cosa significa essere una persona con un corpo a cui viene prestata così tanta attenzione», ha esordito nel video, proseguendo «penso che dovremmo essere più gentili nel commentare i corpi delle altre persone, a prescindere da tutto. Anche se dite qualcosa di gentile, o avete buone intenzioni in quel che dite, sano o non sano, grande o piccolo, questo o quello, sexy o no, ecco, bisognerebbe comunque lavorare per cercare di parlarne un po’ meno». «Dovremmo aiutarci a proteggerci e a tenerci al sicuro».

«Ci sono molti modi per sembrare in salute e bellissimi. Per quanto mi riguarda, il corpo che avevo, e a cui mi comparate, era la versione meno sana di me. Prendevo parecchi antidepressivi e ci bevevo sopra, mangiando male. È stato uno dei momenti più bassi della mia vita e vuoi considerate quello un momento in cui il mio corpo stava bene quando in realtà non stavo per nulla bene». La cantante ha poi aggiunto: «So che non dovrei spiegarvi questo, ma penso che ad aprirsi ed essere vulnerabile possa portare a qualcosa di buono».

Ariana ha poi così concluso: «Voglio però darvi il mio amore e ricordare che siete bellissime e bellissime in qualsiasi fase della vita voi siate. Siete bellissimi nonostante quello che state passando, nonostante il peso o il makeup che indossate».