Ariana Grande ha le idee chiare: meno musica pop e più recitazione

Ariana Grande ha dichiarato in una nuova intervista che la sua priorità per il futuro non sarà la musica, bensì la recitazione.

L’artista – che a breve arriverà nelle sale come protagonista del film Wicked – ha condiviso la visione sul proprio futuro in Las Culturistas, il podcast di Bowen Yang e Matt Rogert.

«Sto per dire qualcosa di spaventoso per i miei fan», ha avvertito: «Farò sempre musica e continuerò a esibirmi. Farò sempre pop, lo prometto, ma non credo che continuerò a farlo alla velocità con cui l’ho fatto negli ultimi 10 anni. Non è la visione che ho per i miei prossimi 10 anni».

Continua: «Amo la recitazione, il teatro e i musical. Mi riconnette con una parte di me stessa. amo la commedia, e questo mi guarisce: trovare ruoli in cui usare queste parti di me stessa».

Prima della sua carriera musicale, Grande è apparsa a Broadway (in 13) e ha recitato nelle serie di Nickelodeon Victorious e Sam & Cat. Tuttavia, dopo l’uscita del suo LP di debutto Yours Truly nel 2013, la cantante ha pubblicato sei album nell’arco di sette anni, un ritmo che ha reso impossibile conciliare la carriera di attrice. Durante questo periodo, Grande ha avuto un solo ruolo in un film, interpretando se stessa nella commedia sull’apocalisse Don’t Look Up.

Traduzione da Rolling Stone US.