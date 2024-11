I film da vedere a novembre 2024

Libre

Mélanie Laurent su Prime Video dal 1° novembre

Libre | Trailer Ufficiale | Prime Video

Basata su fatti realmente accaduti, la parabola di Bruno Sulak (Lucas Bravo, già chef di Emily in Paris), l’Arsenio Lupin del XX secolo. Ladro gentile e audace, amico fedele e icona della libertà, ha lasciato un segno nella storia del crimine con le sue rapine non violente. Un commissario si mette sulle sue tracce… Dirige l’attrice, sempre più prestata alla regia, Mélanie Laurent.

Anora

Sean Baker al cinema dal 7 novembre

ANORA | Trailer Ufficiale (Universal Studios) - HD

Anora detta Ani (Mikey Madison), stripper di New York, incontra Vanya (Mark Eydelshteyn), figlio di un oligarca russo che potrebbe cambiarle la vita. Ma sarà davvero l’inizio di una favola? Dopo titoli di culto come Un sogno chiamato Florida e Red Rocket, il king del cinema indie Sean Baker firma il suo lavoro più scatenato e premiato (ha vinto la Palma d’oro a Cannes, punta ai prossimi Oscar). Che ribalta tutti i cliché con un’iniezione di vita spericolata. Imperdibile.

Dahomey

Mati Diop su MUBI dal 7 novembre

DAHOMEY | Official Trailer | Coming Soon

Novembre 2021. Il governo francese dà l’autorizzazione al rimpatrio di 26 artefatti storici del Regno di Dahomey, in quello che è oggi lo Stato del Benin, acquisiti nel XIX secolo durante l’occupazione coloniale francese. Attraverso la voce di una delle statue, la regista Mati Diop segue il viaggio da Parigi fino all’arrivo a Cotonou, e soprattutto riflette sui colonialismi di ieri come di oggi. Orso d’oro all’ultima Berlinale.

Flow – Un mondo da salvare

Gints Zilbalodis al cinema dal 7 novembre

FLOW - Un mondo da salvare (Trailer #1 dal 7 Novembre al Cinema)

Una terribile alluvione devasta il mondo. Un gatto abituato a vivere per conto suo si vede improvvisamente costretto a mettere da parte la sua indipendenza per sopravvivere: si metterà in salvo su una barca che deve però condividere con un vasto gruppo di animali, tra cui un lemure, un labrador, un capibara e un uccello. Uno dei film d’animazione più acclamati dell’anno: ci si rivede agli Academy Award.

My Old Ass

Megan Park su Prime Video dal 7 novembre

My Old Ass | Trailer Ufficiale | Prime Video

Durante un trip di funghi allucinogeni, la diciottenne Elliott (Maisy Stella) si ritrova faccia a faccia con la sua più saggia versione futura di 39 anni (Aubrey Plaza). Ma quando il “vecchio culo” di Elliott inizierà a dispensare consigli sulle scelte che dovrebbe o non dovrebbe compiere, la ragazza sarà costretta a riconsiderare tutto. Un coming of age sui generis, perfetto per la verve comica di Aubrey Plaza.

Uno Rosso

Jake Kasdan al cinema dal 7 novembre

UNO ROSSO | Trailer Ufficiale

Dopo che Babbo Natale (J.K. Simmons) – nome in codice: Uno Rosso – viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve fare squadra con il più famigerato cacciatore di taglie del mondo (Chris Evans) in una missione travolgente e ricca di azione per salvare il Natale. Family action con due idoli del “settore” che anticipa i blockbuster delle Feste. Nel cast anche Lucy Liu e Kiernan Shipka.

Freud – L’ultima analisi

Matt Brown al cinema dal 14 novembre

FREUD'S LAST SESSION | Teaser Trailer (2023)

Due giorni dopo l’invasione tedesca della Polonia, lo scrittore e teologo C.S. Lewis (Matthew Goode) si reca a Londra da Oxford per incontrare Sigmund Freud (Anthony Hopkins), costretto a fuggire dall’Austria l’anno prima in seguito all’Anschluss. Ne scaturirà una conversazione che mette insieme politica, fede e vita. Il due volte premio Oscar Anthony Hopkins dipinge un altro ritratto di “grande vecchio”, in un classico dramma da camera very British.

Giurato numero 2

Clint Eastwood al cinema dal 14 novembre

Giurato numero 2 | Trailer Ufficiale

Justin Kemp (Nicholas Hoult) presta servizio come giurato durante un importante processo per omicidio. Nel corso dell’udienza, però, si rende conto che probabilmente è stato lui a uccidere la vittima, investita da un’auto in corsa. L’uomo si ritroverà così alle prese con un grande dilemma morale. Sarà davvero l’ultimo film di Clint Eastwood? Il veterano di Hollywood potrebbe ancora stupirci. Intanto ci dà questo legal drama, che vede nel cast anche Toni Collette, J.K. Simmons e Zoey Deutch.

Il gladiatore II

Ridley Scott al cinema dal 14 novembre

Il Gladiatore II | Trailer Ufficiale

La storia di Lucius, figlio di Lucilla, innamorata di Massimo, si svolge dopo la morte di quest’ultimo. Lucius, che è anche il nipote di Commodo, è ormai un uomo adulto. E deve vedersela ancora con i “villain” dell’Antica Roma. Paul Mescal veste idealmente i panni che furono di Russell Crowe, affiancato da Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn e i ritrovati Connie Nielsen e Derek Jacobi. E Ridley Scott punta all’Oscar che non vinse nel 2001 con il capitolo numero 1.

Back in Action

Seth Gordon su Netflix dal 15 novembre

Emily e Matt sono stati agenti segreti abilissimi, ma da diversi anni hanno abbandonato la carriera nel mondo dello spionaggio per crearsi una famiglia. Inaspettatamente, però, vedono saltare improvvisamente la loro copertura e vengono così trascinati di nuovo nel mondo dello spionaggio, con risultati decisamente esplosivi. È “back in action” a tutti gli effetti Cameron Diaz, che dopo anni di assenza dagli schermi torna al centro di una spy comedy vecchia maniera. Affiancata dal premio Oscar Jamie Foxx.

The Beast

Bertrand Bonello al cinema dal 21 novembre

THE BEAST | Trailer italiano ufficiale HD

In un futuro prossimo nel quale le emozioni sono ormai una minaccia, Gabrielle (Léa Seydoux) sceglie di purificare il suo DNA tramite una macchina che la immerge nelle sue vite precedenti. L’eterno enfant terrible del cinema francese, già artefice di titoli come Saint Laurent e Nocturama, dirige una delle stelle d’oltralpe – insieme a George MacKay – in una visione sci-fi d’autore che riflette anche sul nostro presente. In concorso a Venezia 80.

Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Gianluca Jodice al cinema dal 21 novembre

LE DELUGE - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta | Trailer Ufficiale | Dal 21 novembre al cinema

I pochi mesi in cui Luigi XVI e sua moglie Maria Antonietta (Guillaume Canet e Mélanie Laurent), gli ultimi re e regina di Francia, vennero imprigionati insieme ai due figli in un castello nella periferia parigina raccontati da un autore italiano che si era già distinto con un altro biopic atipico, Il cattivo poeta su Gabriele D’Annunzio starring Sergio Castellitto. E con, anche qui, due stelle di Francia come protagonisti.

Leggere Lolita a Teheran

Eran Riklis al cinema dal 21 novembre

Leggere Lolita a Teheran | Trailer ufficiale in italiano

Dal bestseller di Azar Nafisi, la storia della stessa autrice (interpretata da Golshifteh Farahani), una docente universitaria di Letteratura inglese che negli anni che seguirono l’avvento di Khomeini in Iran riunisce segretamente a casa sua sei delle sue studentesse più impegnate per leggere dei classici occidentali. Premio del pubblico e Premio della giuria con menzione al cast all’ultima Festa del Cinema di Roma.

Modi – Tre giorni sulle ali della follia

Johnny Depp al cinema dal 21 novembre

Tre turbolente giornate parigine vissute dal pittore e scultore italiano Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio), detto Modì, che lo porteranno a consolidare la sua leggenda artistica. La nuova regia di Johnny Depp a 27 anni da Il coraggioso – The Brave è un tuffo molto personale nella vita “maledetta” dell’artista italiano (interpretato da Riccardo Scamarcio). In cui Johnny mette molto di sé. Nel cast anche Antonia Desplat, Bruno Gouery, Luisa Ranieri e Al Pacino.

Napoli-New York

Gabriele Salvatores al cinema dal 21 novembre

NAPOLI - NEW YORK di Gabriele Salvatores (2024) - Trailer Ufficiale HD

Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di Napoli, i piccoli Carmine e Celestina s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di lei, emigrata anni prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa. Un soggetto di Fellini, un autore come Salvatores e un attore come Favino: triplete!

Wicked

Jon M. Chu al cinema dal 21 novembre

WICKED - Trailer Ufficiale (Universal Pictures) - HD

Molto prima dell’arrivo di Dorothy nel Regno di Oz, Elphaba (Cynthia Erivo), una giovane donna nata con la pelle verde smeraldo, incontra Glinda (Ariana Grande), una ragazza bionda ed estremamente popolare. Le due faranno amicizia, ma tra le rivalità e il governo corrotto del Mago di Oz la loro relazione prenderà rapidamente un’altra svolta. Uno dei musical di Broadway di maggior incasso di sempre diventa un film (in due parti) già attesissimo. Dirige il Jon M. Chu di Crazy & Rich e Sognando a New York – In the Heights.

The Piano Lesson

Malcolm Washington su Netflix dal 22 novembre

The Piano Lesson | Official Trailer | Netflix

1936. Nella casa di Doaker Charles (Samuel L. Jackson) si trova un pianoforte intagliato da un antenato ai tempi della schiavitù. Lo strumento è un simbolo di liberazione e conserva in sé la storia e le radici della famiglia. Boy Willie (John David Washington), figlio di Doaker, decide di venderlo, per acquistare la terra dove hanno lavorato i propri antenati, ma per sua sorella Berniece (Danielle Deadwyler) l’oggetto ha un valore inestimabile e vuole conservarlo come eredità del suo bisnonno. Se ne riparla agli Oscar 2025.

Fiore mio

Paolo Cognetti al cinema il 25, 26 e 27 novembre

Fiore Mio | Official trailer

Paolo Cognetti, Premio Strega per Le otto montagne, ci accompagna insieme al suo cane Laki verso le quote più alte del Monte Rosa, la sua vetta preferita, spinto dal desiderio di comprendere per quale ragione non arrivi più acqua nella casa in cui abita. Lungo il percorso incontra persone che conosce da tempo che raccontano quale senso abbia per loro il vivere in montagna. L’esordio alla regia dello scrittore, con un doc che racconta la sua passione più grande.

Oceania 2

Dave G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller al cinema dal 27 novembre

Oceania 2 | Trailer Ufficiale | Dal 27 Novembre al Cinema

Dopo aver ricevuto una chiamata inaspettata dai suoi antenati esploratori, Vaiana si reca nei lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e perdute da tempo insieme al già conosciuto semidio Maui e un equipaggio di improbabili marinai per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato in vita sua. Il primo capitolo era stato un campione d’incassi, il sequel farà il bis?

Hey Joe

Claudio Giovannesi al cinema dal 28 novembre

Hey Joe (2024) - Trailer Ufficiale

New Jersey, anni ’70. Dean Barry (James Franco), veterano di guerra, ritorna a Napoli, dove aveva avuto una relazione con una ragazza del luogo durante la Seconda guerra mondiale, per conoscere suo figlio. Che ormai è un uomo adulto (a dargli il volto è Francesco Di Napoli), è stato adottato da un boss della malavita e non ha nessun interesse a conoscere suo padre americano. Dal regista della Paranza dei bambini, presentato all’ultima Festa di Roma.

Piccole cose come queste

Tim Mielants al cinema dal 28 novembre

PICCOLE COSE COME QUESTE - Trailer Ufficiale - CILLIAN MURPHY (dal 28 Novembre al Cinema)

Irlanda, dicembre 1985. Il venditore di carbone Billy Furlong scopre il trattamento inumano che orfani e ragazze madri subiscono in un convento cattolico. Un nuovo grande ruolo per il vincitore dell’Oscar Cillian Murphy, affiancato da Eileen Walsh, Emily Watson e Ciarán Hinds. Dirige Tim Mielants (WIL al cinema, Peaky Blinders e Legion fra le serie). Sarà ancora nomination per il fu Oppenheimer?

We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo

John Crowley al cinema dal 28 novembre

WE LIVE IN TIME - Tutto il tempo che abbiamo - Con Andrew Garfield e Florence Pugh | Trailer ITA HD

La vita della chef emergente Almut (Florence Pugh) cambia per sempre dopo il casuale incontro con Tobias (Andrew Garfield), un recente divorziato. Nel giro di dieci anni, dopo essersi perdutamente innamorati l’uno dell’altra, aver costruito una casa e messo su famiglia, ad Almut viene il cancro. Due grandi interpreti, un autore solido (il John Crowley di Brooklyn e Il cardellino) e tanti fazzoletti: ma quelli dovete portarli voi.