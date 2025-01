Ariana Grande contro la politica dei due generi di Trump: «Non importa cosa accadrà, ci proteggeremo a vicenda»

Nel suo primo giorno da Presidente eletto, Donald Trump ha firmato decine di ordini esecutivi per tracciare una linea decisa per la sua politica. Dopo aver salvato TikTok dal blocco negli States, graziato centinaia dei ribelli coinvolti nell’assalto al Campidoglio del 2021 e aver ritirato gli States dagli accordi di Parigi sul clima, ha affermato che ci negli USA, da oggi, verranno riconosciuti solo due generi: uomo e donna.

Con questo ordine Trump nega così l’esistenza delle migliaia di persone trans presenti sul territorio americano, compiacendo un tema caro alla destra più estrema. La motivazione, inoltre, ha dell’incredibile: «Per proteggere le donne dall’ideologia gender».

Dopo l’insediamento di Trump, Ariana Grande ha ripostato una serie di contenuti a tema LGBTQ+ nelle proprie story, condividendo così il suo pensiero: «Siamo chiari: le persone trans e queer esistevamo prima di Donald Trump e continueranno a esistere anche dopo la sua morte» si legge in una di queste, «che lui voglia o meno che esistiamo è una questione secondaria per il semplice fatto che noi siamo qui. Il sole se ne sbatte se qualcuno firma un ordine restrittivo che lo obbliga a non sorgere».

Un’altra storia, ripresa da Trans Equality Now, recita: «Oggi è un giorno difficile per la nostra comunità. La nuova amministrazione ha in progetto di attaccare la vita, la salute e la dignità delle persone trans, e noi ci siamo preparando per ciò che questi estremisti proveranno a farci. Non importa cosa accadrà, ci proteggeremo a vicenda». E ancora: «Abbiamo combattuto altre battaglie in passato, e abbiamo vinto. Lo faremo di nuovo».