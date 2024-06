Al via il Nameless Festival, tre giorni di grande elettronica, rap e pop in Brianza

Manca un solo giorno ad uno dei festival più attesi dell’estate italiana, il Nameless Festival. Tre giorni – da venerdì 14 a domenica 16 giugno – che animeranno i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC) con nomi del panorama musicale italiano e internazionale.

100 artisti, e cinque palchi – tra cui il nuovo Red Bull Unforseen da 100 mq – per il decennale del Nameless che da quest’edizione diventerà totalmente cashless, con acqua e parcheggi gratuiti in grado di migliorare l’esperienza delle decine di migliaia di persone previste per il weekend (l’ultima edizione ha contato le 100 mila presenze).

Entriamo però subito nella line up che – come da tradizione – unisce elettronica, rap, pop con una forte attenzione al mondo dei dj e del clubbing. Si inizierà quindi con alcuni nomi da 90 della scena elettronica come i francesi Justice, freschi del loro album Hyperdrama arrivato a 8 anni di distanza da Woman e da uno dei dj e producer più apprezzati, Boys Noize. E ancora Benny Benassi, il Pagante, Angelina Mango, Clara, Luca Agnelli, giusto per citare dei nomi.

Sabato invece è tempo di uno dei padrini dell’EDM, Deadmau5, a cui seguirà un pezzo di storia italiana con Eiffel 65 e Pino D’Angiò. E ancora Steve Angello, Naska, Tony Boy, Bello Figo, Riva Starr e Claptone. Pensavate di riposarvi alla domenica? No way, significherebbe perdervi la performance di Hardwell, ma anche quella di Bizzarap, il più importante producer latin (le sue Bzrp Music Session hanno superato vari miliardi di ascolti su Spotify), e della popstar del momento Annalisi. Ma anche il meglio del rap italiano con Tony Effe, Anna, Kid Yugi e un kind della house Roger Sanchez.

A dimostrazione di come i festival abbiano oramai una forte ricaduta sul territorio, l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali ha dichiarato a proposito: «Già lo scorso anno il Festival musicale Nameless ha dimostrato di essere un formidabile strumento di promozione turistica locale, che ha permesso ad Annone di Brianza, Comune del Lecchese che si affaccia sull’omonimo lago, di essere inserito all’interno della Top10 delle mete di tendenza per gli italiani in vacanza stilata da Airbnb». A dimostrazione di come la cultura musicale e dei festival sia un importante attrazione turistica che può portare benefici a tutto il territorio ospitante.

Tutte le informazioni per il Nameless Festival sono disponibili a questo link.