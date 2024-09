Hyundai INSTER alla rivoluzione della Korean Wave

La rivoluzione all’insegna della Korean Wave è servita, con Hyundai Inster pronta a sbarcare a Milano per una tre giorni immersiva a suon di musica, cibo e cultura coreana. Il nuovo SUV ultracompatto e 100% elettrico della casa automobilistica sarà infatti in protagonista, dal 27 al 29 settembre alla Casa degli Artisti (Corso Garibaldi, 89/A) di un contenitore di esperienze pensate per raccontare il carattere urbano, versatile e a zero emissioni della nuova arrivata Inster. Al motto di “Are you in?”, il nuovo modello punta una vita ricca di cambiamenti, opportunità e crescita, per costruire un futuro migliore per tutti.

L’appuntamento milanese sarà la prima occasione per cominciare a conoscere Inster e il suo mondo fatto di mobilità a zero emissioni. Il tutto, all’interno di un percorso che rende omaggio alla Korean Wave, ovvero il trend che sta portando la cultura coreana a diventare un fenomeno globale in diversi ambiti, dalla moda ai trattamenti di bellezza, dal cibo alla musica, passando per cinema e tanto altro. All’interno della location sarà quindi possibile vivere l’esperienza della modernità della Corea del Sud con un allestimento di design in perfetto K-Style che, esattamente come Inster, esprime l’anima dell’innovazione coreana.

Se nuova Inster di fatto arriverà sul mercato solo nei prossimi mesi, il suo stile è già pronto a dettare legge (e tendenza) in città, combinando la modernità della cultura coreana con la visione di un futuro progressista e sostenibile, con un occhio strizzato ad’autonomia, abitabilità interna e spazio di carico, senza dimenticare una capacità di ricarica rapida e un equipaggiamento di connettività e sicurezza solitamente tipico di auto di segmento superiore. L’evento, che prevede l’apertura ad accesso libero nelle giornate di sabato 28 (dalle 10:00 alle 18:00) e domenica 29 (dalle 10:00 alle 20:00) settembre, è l’occasione perfetta per scoprire Nuova Inster in un ambiente che ne esprime il carattere e lo stile moderno. L’appuntamento sarà arricchito, a partire già dalla sera di venerdì 27 da esperienze esclusive e gratuite, prenotabili sulla pagina ufficiale Hyundai.

In programma, due serate a base di K-Food e K-Music: venerdì 27 e sabato 28 la location ospiterà eventi serali per immergersi nell’innovazione di Inster in un evento esclusivo a base di K-Food e K-Music. L’accesso è garantito fino ad esaurimento posti previa prenotazione sulla pagina dedicata alle serate, selezionando il giorno preferito. _Non mancherà nemmeno la K-Beauty experience, con la collaborazione del brand coreano Yepoda, per ricevere consigli per una skincare routine 100% coreana personalizzata grazie ad un sofisticato Skin Analyzer. Per partecipare, basterà iscriversi attraverso la pagina dedicata selezionando il giorno e l’orario preferito tra quelli disponibili. Hyundai Inster sarà presto disponibile per l’ordine, e arriverà in Italia a inizio 2025. Nelle prossime settimane verrà inoltre svelata un’inedita versione CROSS, caratterizzata da un design più robusto e orientato all’outdoor.