BYD Sealion 7: sogni di rock’n’roll tra tech e design

Prende il nome di una creatura forte e determinata, la nuova arrivata Sealion 7 di BYD, acronimo di per Build Your Dreams (dall’inglese ‘costruisci i tuoi sogni’), ovvero la tech company cinese che come il leone marino avanza con fare deciso anche nel mondo delle quattro ruote. Sealion 7 è anche il nuovo Suv firmato BYD che strizza l’occhio al mercato europeo attraverso la ricerca applicata al design generale dell’auto, così come percorrendo la via dell’attenzione agli interni, materiali utilizzati compresi e tanta tecnologia, dal propulsore fino all’assistenza alla guida, che punta ad alzare decisamente l’asticella della qualità.

“Siamo certi – ha commentato Stella Li, che di BYD è executive vice president, a proposito della nuova arrivata – che il suo design da SUV e le caratteristiche peculiari come la tecnologia delle batterie Blade, l’autonomia estesa e le generose prestazioni saranno molto apprezzate”. Tanta e ovunque, l’attenzione dedicata al design, che in Europa e in Italia in particolare non passa inosservato. In questo caso è stato reinterpretato nella forma di un SUV sportivo, nato sotto la guida del global design director Wolfgang Egger. Il risultato è un’auto dall’aspetto potente e atletico, ma anche dalle forme efficienti che contribuiscono a garantire un’autonomia estesa con la Blade Battery.

Un’avanzata, quella di BYD che segue il ritmo di un riff di chitarra rock, veloce e spedito verso il risultato finale, come il plettro che percuote le corde di una Stratocaster. “Il nostro lato rock’n’roll – commentano da BYD – è rappresentato dall’impegno che mettiamo nello sviluppo della tecnologia e dalla nostra intenzione di rendere questa tecnologia un qualcosa di veramente rock. Sealion 7 è un auto votata alle prestazioni, termine questo che, abbinato ad un’auto elettrica può cambiare la percezione della nuova generazione di auto”.

“La Sealion 7 – ha aggiunto Stella Li – è la dimostrazione di come BYD stia reagendo alla domanda e ai gusti dei clienti europei, ampliando la gamma di prodotti per garantire la migliore copertura possibile nei principali segmenti di mercato. Questo sarà un fattore determinante per continuare a crescere in Europa”. Una delle armi segrete, che in realtà segreta non è, di BYD, è la batteria Blade. Sviluppata internamente da BYD, la batteria è stata progettata per offrire sicurezza, durata, prestazioni e compattezza.

Efficiente dal punto di vista degli ingombri, consente l’alloggiamento di un maggior numero di celle rispetto a una batteria convenzionale, pur mantenendo un pacco batterie sottile che consente agli ingegneri e ai progettisti BYD di ottimizzare gli spazi e ai designer di far volare la fantasia, applicata all’aerodinamica e al puro gusto del bello. Altrimenti detto ‘costruire i propri sogni’, in questo caso su quattro ruote.