L’avventura è ovunque e anche in silenzio con Jeep Renegade

Dalle strade bianche immerse nella natura fino alla giungla urbana da vivere con meno ansia e una decisa dose di stile, anche nel silenzio (quasi) totale. Protagonista del racconto è la nuova Jeep Renegade in versione 2024, che per il fortunato modello della casa segna una svolta. Restano le caratteristiche fondanti della sua eredità, quindi la capacità di andare ovunque, con l’aggiunta di nuova tecnologia, infotainment con un’elaborazione 5 volte più veloce, display Full HD più grandi e una connettività che garantisce un’esperienza di guida avanzata e di serie su tutti i livelli di allestimento. Insomma, Jeep Renegade non lascia ma anzi rilancia, in stile e prestazioni.

Con Jeep Renegade 4xe è sintonia immediata, a pelle, per una gita in libertà, fuori dalle strade più battute, dove il senso dell’udito e anche dell’olfatto sono di fondamentale importanza per apprezzare al massimo il tragitto. L’assenza di rumore e soprattutto di emissioni nella modalità di guida Electric, fanno il resto. Provate a passare in silenzio su una strada bianca dentro ad una pineta in montagna e aprite le orecchie, oppure di fianco ad un prato fiorito (e profumato) con le narici ben aperte e tetto e ginestrini spalancati. Tutto sarà più chiaro. La funzionalità “e-Save” permette inoltre di salvaguardare lo stato di carica della batteria per un momento successivo. Anche il motore endotermico può contribuire a caricare la batteria, oppure a mantenerne lo stato di carica. Noi, ce la godiamo in silenzio e ascoltiamo quello che ci dice la natura tutt’attorno.

Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, i modelli 4xe sono le Renegade più performanti e divertenti da guidare di sempre, in grado di andare ovunque e di fare qualsiasi cosa in pieno spirito Jeep grazie a leggendarie capacità 4×4 perfezionate in 80 anni di storia. Allo stesso tempo sono vetture utilizzabili per la guida quotidiana in città, per merito della tecnologia ibrida plug-in che, in modalità full-electric, consente di viaggiare a zero emissioni e con un’autonomia in media di 50 km. Jeep Renegade 4xe, in modalità Electric, è una esperienza decisamente immersiva, non replicabile con una vettura con solo motore endotermico. Il silenzio e l’assenza di emissioni sono ideali per entrare in contatto con il lato naturalistico di qualunque territorio. Per Jeep, tutto si inserisce anche nel percorso verso la ‘Zero emission freedom’, ovvero la missione del brand per garantire libertà a zero emissioni. Non a caso Jeep ha già annunciato la svolta verso una trasformazione sostenibile, con cui intende diventare il principale brand mondiale di SUV elettrificati.

E il lunedì mattina tra lavoro e impegni vari in città? I 50 chilometri di autonomia in elettrico sono ideali per gli spostamenti locali, coprendo il tradizionale tragitto casa-ufficio. Quando invece il viaggio diventa più lungo, ecco che il motore endotermico entra in gioco, limitando anche possibili ansie da ricarica e lasciando intatto lo spirito di avventura con cui ogni modello Jeep si presenta. La presenza del modulo di recupero dell’energia in decelerazione e frenata, offre in ogni caso a Jeep Renegade 4xe la possibilità di trasformare in elettricità l’energia cinetica accumulata in queste due fasi. Inoltre, la vettura non consuma energia quando è ferma al semaforo, consentendo ripartenze rapide, grazie alla coppia istantanea del motore elettrico.

La nuova tecnologia ibrida plug-in eleva le capacità dei SUV Jeep: da un lato, incrementa ulteriormente le performance off road – dall’altro esalta le doti della gamma Jeep nella vita di tutti i giorni. Non solo sabbia, fango, rocce, neve o ghiaccio: il piacere di guida di ogni SUV Jeep si esprime anche in città, e i nuovi modelli a propulsione ibrida plug-in non fanno eccezione, anzi esaltano l’attitudine urbana e stradale dei SUV Jeep. E allora che cominci il viaggio, l’avventura è sempre li dietro la curva che aspetta solo che qualcuno la raggiunga. Meglio ancora se in silenzio. Shhhh….