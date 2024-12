Defender Nature Edition: il sound delle strade da scoprire

Gli elementi della natura, le note musicali, un battito inarrestabile. Come quello delle ruote di Defender, simbolo internazionale del lato più avventuroso di Land Rover. E oggi rappresentante della storia – su quattro ruote e senza confini – che si è fatta tecnologica, rivolta al futuro e sempre, costantemente, inarrestabile di fronte a qualunque tipo di percorso.

Per Defender, la settimana milanese dedicata alla musica è stata anche l’occasione di tornare a presentare dal vivo la sua punta di diamante, la versione OCTA, ovvero la più “estrema” di sempre. La Defender Octa è infatti quella che porta all’apice le prestazioni del modello, spinto dal motore V8 Twin Turbo mild-hybrid da 635 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi, per capacità senza precedenti. Il tutto in un mix di materiali eco-sostenibili, connettività avanzata e un’esperienza tailor-made.

Insieme alla Defender Octa, erano presenti le nuove Defender Nature Edition, realizzate in edizione limitata per il mercato italiano, in versione Dune, Stone e Forest che hanno ricevuto il battesimo del suono proprio in occasione della loro presentazione a Milano. A ricamarne attorno la colonna sonora ci hanno pensato le note elettroniche dei DJ set firmati Bambounou e ISAbella, chiamati a dettare la rotta di un viaggio sonoro che ha trasformato la location dell’evento nel quartiere di Porta Romana in un club esclusivo, tra passione per la musica ed entusiasmo per il design. A braccetto davanti alla medesima consolle, tra glamour e sogni di spazi sconfinati.

Gondwana Stone, Pangea Green e Carpathian Grey sono i nomi assegnati alle scelte cromatiche pensate per i tre esemplari della serie limitata Nature di Defender, che sarà prodotta in 250 esemplari per ciascuna declinazione e sarà ispirata a elementi naturali, tra dettagli esclusivi a cominciare dalle rifiniture Khaki/Ebony e verniciature premium. Il tutto appositamente pensato per venire incontro al gusto italiano. Il risultato? Materiali sostenibili abbinati a tecnologie avanzate, per una versatilità senza confini e le proverbiali capacità Defender tanto su strada quanto in off-road.

“Embace the impossible” è il motto che ispira la nascita di ogni nuova Defender, comprese le tre nuove rappresentanti della Nature Edition che, intercettando il desiderio di personalizzazione dei clienti, coniugano gusto e filosofia del marchio. Tradotto: arrivare ovunque e farlo con stile.

I tre nuovi modelli della serie speciale sono stati realizzati sulla base della scelta di combinazioni cromatiche specifiche, con alcuni elementi che strizzano l’occhio al passato di Defender fino alla sua prima serie del 1948. La Dune e la Stone sono basate sulla versione 110 S di Defender. La prima delle due è caratterizzata dalla livrea Gondwana Stone con tetto a contrasto White e cerchi in acciaio da 18 pollici Gloss White, per uno stile un po’ retrò.

La Stone è proposta con la livrea Carpathian Grey e con il tetto in tinta con la carrozzeria, mentre i cerchi sono in lega da 20” Diamond Turned, con contrasto Gloss Dark Grey e la copertura della ruota di scorta anch’essa in tinta carrozzeria. Il suono, all’interno dell’abitacolo, è affidato all’impianto audio Meridian Sound System.

La versione Forest alza l’asticella della serie speciale Nature, partendo dall’allestimento di Defender 110 X-Dynamic SE. È caratterizzata dalla livrea Pangea Green con tetto a contrasto nero e il pack per l’esterno Extended Black. I cerchi sono in lega da 20” mentre l’interno dell’abitacolo propone la pelle come materiale principale. È presente sui sedili Windsor Ebany, sul volante e sulla leva del cambio. Tra gli altri elementi c’è il climatizzatore automatico a tre zone.

Dalla Milan Music Week verso strade ancora tutte da tracciare, il viaggio di Defender punta ancora una volta l’ago della bussola verso le coordinate del futuro, con una storia tutta pensata per riscrivere le regole del viaggio.