Jeep Renegade, ieri e oggi un racconto di libertà a quattro ruote

Con una storia che affonda le radici nel mito americano e un successo consolidato, Jeep Renegade ha costantemente catturato i cuori deigli amanti della libertà su quattro ruote, attraverso una serie di volti diversi mostrati nel corso degli anni. Un racconto, quello del nome Renegade, che ha infatti inizio negli anni Sessanta del secolo scorso e che ha accompagnato sogni di ibertà e movimento, oltre le solite strade.

Il modello attuale di Renegade, invece, festeggia quest’anno il suo decimo anniversario, con un numero impressionante di quasi 2 milioni di unità vendute in tutto il mondo e una versione rinnovata. Riconosciuta come l’erede moderna della Willys e fedele a questa progenie, è diventata un modello iconico con un design esterno unico e coerente. Combinando un’eccezionale esperienza fuoristrada con le sue dimensioni compatte e il suo design sobrio ma allo stesso tempo accattivante, Jeep Renegade è la compagna ideale per le brevi escursioni in città e i viaggi avventurosi, così come per la vita urbana, magari durante una settimana intensa come quella della Milano Design Week.

Una storia, quella del nome Renegade, che affonda nel passato di Jeep, tanto da rappresentarne uno dei capitoli più importanti. L’attuale Renegade, primo SUV compatto di Jeep e primo modello prodotto in Italia del marchio USA, ha ripreso il nome di una vera icona delle 4×4 americane, quella con gli allestimenti speciali delle mitiche CJ che hanno fatto sognare negli anni Settanta e Ottanta. Una storia appassionante che parte con il finire di uno dei periodi più cupi del secolo scorso, la Seconda Guerra Mondiale.

Dopo essere stato adottato come nome per un allestimento speciale di Jeep CJ5, negli anni Settanta ne diventa un allestimento vero e proprio che non tarda a diventare l’oggetto dei desideri dei giovani americani amanti della natura e dell’offroad. Negli anni successivi l’allestimento Renegade arriva anche su altri modelli della gamma Jeep, come la CJ-7 del 1976, che rimarrà in produzione per un decennio e sarà l’ultima CJ a fregiarsi della versione Renegade prima del cambio di consegne con il Wrangler, avvenuto nel 1986, altro storico modello della gamma Jeep associato anche all’allestimento Renegade.

Il racconto della Renegade di oggi comincia invece le sue pagine nel 2014. Per l’arrivo della Renegade ‘europea’, l’idea dei designer americani alle prese con il nuovo corso della Jeep Renegade puntano ad attirare una clientela giovane e dinamica, attraverso linee nuove e moderne, con evidenti richiami stilistici al patrimonio storico del brand. Da allora, un continuo susseguirsi di versioni e allestimenti, fino ad arrivare al modello 2024, incarnazione dell’anima più contemporanea di Renegade. La nuova gamma non solo conferma le capacità oltre strade convenzionali, ma si proietta ancora di più verso un futuro elettrificato, prestazioni e-Hybrid, oltre all’ibrido plug-in 4xe. La direzione, quella che da sempre è associata ai racconti che per protagonista hanno una Renegade con qualunque dei suoi volti: la libertà su quattro ruote, anche verso le zero emissioni.