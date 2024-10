Una sneaker per dire dire chi sei: il Como 1907 è tra le grandi d’Europa

La sneaker è diventata il punto focale dei nostri look. Siamo passati da scegliere la sneaker adatta per concludere il nostro outfit a scegliere l’intero nostro outfit a partire dalla sneaker. Forma, silhouette, vestibilità. Ma anche confort, eleganza, street fashion. Nell’ultimo decennio la scarpa da ginnastica ha decisamente lasciato da parte la ginnastica per arrivare nella nostra vita quotidiana. Ma, nonostante questo, il legame tra sneaker e sport è rimasto piuttosto solido, pur cambiando nei modi e nelle tipologie.

Il più grande cambiamento, in fondo, è stato il rapporto di questi brand con le squadre da calcio. Il rapporto qui si è infatti allargato: non solo più scarpette coi tacchetti da utilizzare in campo, ma anche tante sneaker da indossare nel quotidiano continuando a dimostrare l’affetto per la propria squadra del cuore. Le squadre da calcio, che negli ultimi dieci anni hanno davvero capito il valore di riprodurre il proprio brand al di fuori dello stadio, hanno infatti deciso di puntare forte sul mondo dell’abbigliamento.

Prendiamo ad esempio l’ultima arrivata: la collaborazione tra Como 1907 e Adidas. Le due realtà, al lavoro dalla stagione 2024/2025 con il ritorno in serie A del team comasco, hanno unito le forze e i propri universi per una nuova sneaker lanciata oggi in edizione limitata. Ma come dicevamo, le scarpe oggi non sono solo più scarpe, ma qualcosa di più e questa in particolare è l’apice di un racconto, quello della trionfale cavalcata della squadra dalla Serie D fino alla Serie A. Ispirata dal Lago di Como, questa scarpa ha un significato anche più grande per i tifosi perché è un ulteriore mattone per mettere il Como 1907 al pari dei grandi team internazionali.

La storia tra Adidas e Como 1907 è infatti l’ultimo tassello del flirt del brand tedesco con il mondo del calcio e porta la neo-promossa al cospetto di squadre (e brand) come i 6 top club europei Real Madrid, Manchester United, Juventus, Arsenal, Bayern Monaco e Celtic Glasgow. Sono infatti queste alcune delle grandi squadre europee che negli ultimi anni possono vantare una propria sneaker firmata Adidas. Nel 2022 il brand delle tre strisce ha omaggiato questi sei team con la collezione Football Club, ovvero delle Samba, l’iconico modello dedicato al mondo verdeoro e diventato un must del calcio di strada, con i colori sociale delle squadre e il loro logo sulla linguetta. Oltreoceano, invece, le Adidas Spezial pink dell’Inter Miami sono state seguite a ruota dalle Adidas Samba del leader della squadra americana, Lionel Messi (di cui uscirà anche un’altra collabo con Bad Bunny), inserendosi in un progetto internazionale che ha coinvolto anche il celebre giallo blu del Boca Juniors. Se pensiamo che tutto è nato in quello storico Mondiale vinto dalla Germania dell’Ovest nel 1954, dove le novità tecnologie delle scarpe di Adi Dassler furono parte attiva del celebre “miracolo di Berna”, il Como 1907 è entrato a far parte di una storia che fino anche solo a pochi anni fa poteva sembrare impossibile e che invece, oggi, è realtà.

Il drop Adidas e Como 1907 arriva in edizione limitata presentato sui canali ufficiali del team con uno shooting con il centrocampista tedesco Yannik Engelhardt. Un modello ibrido tra una Adidas Original e una Adidas Stan Smith, con suola cloudfoam. I colori riprendono il kit home con cui la squadra sta affrontando le partite casalinghe, celebrando così i propri colori sociali. A differenza delle altre collaborazioni citate, però, c’è un ulteriore dettaglio in questa sneaker, ovvero il lago di Como richiamato nella grafica delle tre celebri strisce di Adidas e che si lega alle quattro strisce verticali della maglietta della squadra di questa stagione. Immancabile, infine, il glorioso motto semm cumasch.