‘My Generations’, da domani a Milano la mostra che racconta la controcultura degli anni Sessanta e Settanta

Verrà inaugurata domani a Milano, presso Studio Stefania Mascetti, la mostra My Generations – La cultura underground USA/FR/UK, composta a partire da pezzi contenuti nella collezione di Giancarlo Soldi, regista, produttore, scrittore e sceneggiatore. L’appuntamento è dalle 18:30 alle 21:00. Sarà poi visitabile fino al 31dicembre 2024, negli orari 16:00-20:00, dal martedì al sabato.

L’esposizione contiene un’ampia selezione di testimonianze prodotte tra il 1944 e il 1976: un percorso tra immagini, parole suoni e video per offrire uno spaccato della controcultura anni Sessanta e Settanta per come si manifestò in Francia, Regno Unito e Stati Uniti. In particolare, saranno in focus i movimenti legati alla Beat Generation, alla psichedelia e al maggio francese.

All’interno della mostra sarà possibile incontrare “reperti” quali quaranta negativi Beat (alcuni inediti), riviste Beat, underground e psichedeliche; manifesti, foto, volantini; foto e speciali di Time, Rolling Stone, Life, The Observer, The Telegraph, ma anche fumetti underground da San Francisco.

«Succedeva così, ogni tanto qualcuno dei miei amici molto più grandi di me mi lasciava “un’eredità”: erano disegni, lettere, fotogrammi, fogli sparsi, vecchie riviste ma piene di storie, che profumavano di Storia, la mia storia. Questo interesse col tempo si ingrandiva, senza che me ne accorgessi perché erano i fumetti il pensiero dominante. Ancora minorenne, nei primi anni Settanta, a Londra facevo il giro delle redazioni underground, It, Oz, Frendz, e, per pochi penny, prendevo pacchi di numeri arretrati, convincendomi di essere anch’io un giovane ribelle rock. Negli anni, ho sempre coltivato questa passione, foto, riviste, volantini, poster, fanzine», così Giancarlo Soldi.