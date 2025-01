Ryan Gosling è in trattative per recitare in un nuovo film di ‘Star Wars’

La star di Barbie e La La Land è in trattative per recitare in un film di Star Wars ancora senza titolo che sarà diretto dal regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy. Lo scrive l’Hollywood Reporter. Lo sceneggiatore Jonathan Tropper (This Is Where I Leave You, The Adam Project) sta scrivendo il copione, che Levy sviluppa dalla fine del 2022. Levy – che si unirà al club esclusivo di registi che hanno ha lavorato con due star del cinema canadesi di nome Ryan — sta producendo anche tramite 21 Laps, insieme alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy.

Si dice che il film sia un progetto autonomo, slegato dalla saga degli Skywalker, conclusasi con Star Wars: L’ascesa di Skywalker del 2019. Tutti i dettagli della trama sono ancora top secret.

Ma il coinvolgimento di Gosling potrebbe far decollare il progetto alla velocità della luce, portandolo in pole position nella lista di sviluppo dei film di Star Wars della Lucasfilm prima di altri che coinvolgono i registi James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy e Dave Filoni che sono stati annunciati ufficialmente alla Star Wars Celebration di Aprile 2023. Il film di Levy seguirà The Mandalorian & Grogu, l’unico film di Star Wars fino ad oggi ad aver ottenuto il via libera in più di cinque anni; il film, le cui riprese principali sono state recentemente completate, dovrebbe debuttare il 22 maggio 2026.

Per Gosling, entrare nella galassia di Star Wars segna una svolta significativa nella sua carriera, che non ha finora incluso un franchising di spicco che molti dei suoi colleghi hanno già all’attivo. Prossimamente apparirà nel thriller fantascientifico Project Hail Mary dei registi Phil Lord e Christopher Miller, basato sul best-seller di Andy Weir.