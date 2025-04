È ufficiale: Ryan Gosling sarà il protagonista di ‘Starfighter’, un nuovo film di ‘Star Wars’

Dopo i rumors, è arrivata l’ufficialità: Ryan Gosling sarà il protagonista di un nuovo film di Star Wars, titolo Star Wars: Starfighter, la cui produzione inizierà questo autunno. Il regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy dirigerà il progetto, che uscirà nelle sale il 28 maggio 2027.

L’annuncio è stato dato dalla presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy e dal direttore creativo Dave Filoni durante l’annuale Star Wars Celebration a Tokyo. Secondo un comunicato stampa, il nuovo capitolo della saga sarà ambientato circa cinque anni dopo gli eventi di Episodio IX – L’ascesa di Skywalker del 2019 ed è descritto come un'”avventura completamente nuova” con “personaggi completamente nuovi, ambientati in un periodo storico inesplorato sullo schermo”.

“Essere qui e vedervi tutti [rende] ancora più stimolante fare tutto questo. C’è così tanta creatività e immaginazione in questa sala e così tanto amore. È un ottimo promemoria di quanto i film possano significare per noi, in particolare quanto questi film significhino per noi”, ha detto Gosling, presente all’evento insieme a Levy. “La Forza è una cosa misteriosa, ma, dato che sono qui, la Forza sono i fan. Tutto quello che possiamo sperare è: ‘Che i fan siano con noi'”.

Parlando con i pubblico, Levy ha confermato il territorio inesplorato del prossimo film: “Questo non è un prequel, non è un sequel. È una nuova avventura”.

Starfighter arriverà nei cinema un anno dopo lo spin-off di The Mandalorian, The Mandalorian & Grogu, la cui anteprima è prevista per il 22 maggio 2026.

