Guillermo del Toro ha quasi diretto un film di ‘Star Wars’

Siamo stati a un passo dal vedere un film di Star Wars diretto da Guillermo del Toro diversi anni fa: a rivelarlo è stato lo sceneggiatore David S. Goyer (dietro blockbuster di supereroi come Batman Begins, la trilogia di Blade e L’uomo d’acciaio) nel podcast Happy Sad Confused. Quando il conduttore Josh Horowitz ha chiesto a Goyer in quale grande franchise gli piacerebbe lavorare, ha risposto: “Ho scritto un film di Star Wars che avrebbe dovuto dirigere Guillermo del Toro e che non è mai stato prodotto. È successo circa quattro anni fa”.

Il regista premio Oscar lo ha confermato giovedì: del Toro ha condiviso l’intervista di Goyer su Twitter (ora X) e ha scherzato: “Vero. Non posso dire molto. Forse due lettere: “J” e “BB”, o sono tre lettere?” E ha aggiunto: “A proposito, sono MOLTE, MOLTE lune fa… circa 6 anni o giù di lì…”

True. Can't say much. Maybe two letters "J" and "BB" is that three letters? https://t.co/qpGaSD3y7F — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 21, 2023

Durante l’episodio del podcast, lo sceneggiatore ha spiegato perché il film non è mai stato realizzato: “All’epoca alla Lucasfilm succedevano molte cose dietro le quinte. È una sceneggiatura fantastica… devi chiedergliene conto. Erano stati creati moltissimi artwork davvero interessanti”.

Goyer ha anche rivelato di aver scritto una sceneggiatura per un “film sulle origini dei Jedi”, ambientato 25mila anni prima del film originale di Star Wars. Anche se fino ad oggi non è stato prodotto, ha detto che “lavorare su Star Wars sarebbe stato divertente”.

In passato del Toro è già stato collegato al franchise di Star Wars. Il regista ha dichiarato a IndieWire nel 2013 che il suo agente ha ricevuto una telefonata per valutare il suo interesse a dirigere Star Wars: Episodio VII – Il Risveglio della Forza. “È stato lusinghiero”, ha detto. “Ma si è trattato soltanto di una telefonata, non è andata oltre, è stato molto bello che abbiano pensato a me, ma – che ci crediate o no – sono già abbastanza impegnato”.

Da Rolling Stone US