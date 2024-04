Ryan Gosling ha cantato ‘All Too Well’ di Taylor Swift per provare a dire addio a Ken

Ryan Gosling e Emily Blunt hanno riacceso il feud di Barbenheimer durante il monologo dell’attore al Saturday Night Live con un’interpretazione di All Too Well di Taylor Swift, tra Barbie e Oppenheimer danzanti.

Gosling ha attaccato con un richiamo a Ken, il ruolo che gli è valso una nomination all’Oscar e un’esibizione instant cult dal vivo alla cerimonia degli Oscar. Ryan ha detto che non avrebbe fatto battute su Ken perché è arrivato il momento di troncare la loro relazione. “Non è divertente”, ha detto Gosling. “Ken e io abbiamo dovuto lasciarci. Siamo andati troppo in profondità. Ed è finita”.

L’attore ha però rivelato di non aver ancora finito di elaborare la perdita e che “lasciarlo andare sembra una rottura, e per elaborare una rottura, c’è davvero solo una cosa che può aiutare: la musica di Taylor Swift”. Poi si è seduto al piano per una nuova versione del classico di Swift All Too Well, che sarà nella colonna sonora del nuovo film di Gosling The Fall Guy, in arrivo il 1° maggio.

Mentre Gosling continua a vestire i panni di Ken, indossando l’iconica pelliccia bianca e cantando, viene interrotto dalla sua co-star di Fall Guy, Emily Blunt, sconvolta dal fatto che lui abbia deviato dal loro piano per il monologo “mettendo tutti in imbarazzo”.

Gosling continua a mostrare la sua Kenergy finché Blunt non riappare, questa volta colpendolo in testa con una bottiglia di vetro e infine con una sedia. Sorpresa, Gosling fa appello al lato più tenero della Blunt ricordando la sua recente esperienza con Oppenheimer, che ha vinto l’Oscar come miglior film

“Voglio dire, so che era un film inferiore”, ha detto Gosling “Non è vero, in realtà ci è piaciuto vincere tutto”, ribatte Blunt. “Ma hai conquistato il cuore delle persone? Non credo”, ha chiuso Gosling.