I film da vedere a maggio 2024

The Fall Guy

David Leitch al cinema dal 1° maggio

THE FALL GUY | Trailer Ufficiale (Universal Studios) - HD

Omaggio agli stuntmen – il regista David Leitch, già dietro Atomica bionda, Deadpool 2 e Bullet Train, era uno di loro agli inizi della sua carriera – The Fall Guy è anche una rom-com vecchia maniera con due divi che fanno faville: Ryan Gosling e Emily Blunt (cfr. il loro recente numero al Saturday Night Live). Ma anche una scatenata action comedy con sequenze pirotecniche, a partire da quella iniziale dell’incidente che “ferma” il protagonista. Ma poi… Nel cast anche Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke e Stephanie Hsu.

Sei fratelli

Simone Godano al cinema dal 1° maggio

SEI FRATELLI di Simone Godano (2024) | Trailer Ufficiale

Dopo la morte del padre, un gruppo di fratelli e sorelle tenta di riallacciare i rapporti diventati con gli anni assai burrascosi. Questo il “pitch” del nuovo film di Simone Godano (Moglie e marito, Croce e delizia, Marilyn ha gli occhi neri) che vede schierato un grande cast di star all’italiana: Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Linda Caridi e Gabriel Montesi sono solo alcuni dei tanti volti sullo schermo.

The Idea of You

Michael Showalter su Prime Video dal 2 maggio

The Idea of You | Trailer Ufficiale | Prime Video

Primo dei tre film (!) starring Anne Hathaway che escono nelle nostre sale questo mese. Grande successo all’ultimo SXSW Festival, racconta la storia di Solène, una quarantenne divorziata che lavora in una galleria d’arte. Quando accompagna la figlia adolescente al Coachella, incontra il ventiquattrenne Hayes Campbell (il Nicholas Galitzine ora su Sky e NOW in Mary & George), famosissimo cantante della boyband August Moon, e… Dirige il regista di The Big Sick e Gli occhi di Tammy Faye.

Il regno del pianeta delle scimmie

Wes Ball al cinema dall’8 maggio

Il Regno del Pianeta delle Scimmie | IMAX Trailer | Dall’8 Maggio al Cinema

Quarto capitolo della serie reboot del cult con Charlton Heston del 1968, ci porta a 300 anni dopo la morte di Cesare tra clan che non hanno mai sentito parlare del vecchio leader, come quello di cui fa parte il giovane scimpanzé Noa. Dopo un improvviso attacco da parte di un gruppo rivale, molti dei suoi compagni vengono ridotti in schiavitù. Inizierà un’avventura, da parte di Noa e soci, per liberarli.

Il gusto delle cose

Trần Anh Hùng al cinema dal 9 maggio

Il gusto delle cose di Tran Ahn Hung, con Juliette Binoche e Benoît Magimel - Trailer ITA HD

Candidato dalla Francia agli ultimi Oscar (ma non è entrato in cinquina), il film del franco-vietnamita Trần Anh Hùng (Il profumo della papaya verde, Cyclo) è il ritratto di Eugénie (Juliette Binoche), cuoca nella Francia di fine Ottocento che lavora per il famoso gastronomo Dodin Bouffant (Benoît Magimel). Col tempo, dal rapporto professionale nasce un sentimento. Ma la donna è insicura se legarsi a Dodin, così quest’ultimo decide di fare qualcosa che non aveva mai fatto prima: cucinare per lei.

Mothers’ Instinct

Benoît Delhomme al cinema dal 9 maggio

Mothers' Instinct | Trailer 150'' | Vertice 360 Italia

Altro giro, altra Anne Hathaway. Stavolta nel remake del film Doppio sospetto di Olivier Masset-Depasse, uscito nel 2018 e a sua volta tratto dal romanzo Oltre la siepe di Barbara Abel. Dopo la morte accidentale del figlio Max, Celine (Hathaway) diventa morbosamente possessiva nei confronti di Theo, il figlio dell’amica e vicina Alice (Jessica Chastain). Una sfida tra attrici da Oscar, con sviluppi psycho-noir.

Troppo azzurro

Filippo Barbagallo al cinema dal 9 maggio

Troppo azzurro (2024) - Trailer ufficiale

Opera prima di Filippo Barbagallo, sospesa tra il primo Moretti e il primo Muccino, ma ovviamente con l’occhio della generazione (tardo) millennial. Quando mamma e papà partono per le vacanze estive, Dario (lo stesso Barbagallo), studente di Architettura, decide di non seguirli. E nella sua estate romana fanno capolino due ragazze molto diverse da lui (e tra loro)… Supervisione artistica di Gianni Di Gregorio (e si vede), nel cast anche Valerio Mastandrea.

Eileen

William Oldroyd al cinema dal 16 maggio

Eileen Trailer (2023) Anne Hathaway

Terzo film con protagonista Anne Hathaway, tratto da un romanzo di Ottessa Moshfegh. La giovane Eileen (la Thomasin McKenzie di Jojo Rabbit) lavora come segretaria in un carcere minorile e si prende cura di Jim (Shea Whigham), il padre alcolista. Un giorno la carismatica psicologa Rebecca Saint Joan (Hathaway) fa il suo ingresso nel riformatorio, e la ragazza è immediatamente attratta dalla sua eleganza e intelligenza. Anche qui una sfida tra donne, su sfondo di thriller à la Hitchcock nelle abili mani dell’autore di Lady Macbeth.

Una storia nera

Leonardo D’Agostini al cinema dal 16 maggio

UNA STORIA NERA di Leonardo d'Agostini (2024) - Trailer Ufficiale HD

Dal romanzo omonimo di Antonella Lattanzi, la storia, ambientata in Puglia, di Vito e Carla, una coppia separata da qualche tempo. Dopo anni di grande amore ma anche di forte gelosia e violenza da parte dell’uomo, i due hanno deciso di separarsi anche per amore dei figli. Ma non sarà così semplice. Opera seconda di Leonardo D’Agostini dopo Il campione, vede nel cast Laetitia Casta, Andrea Carpenzano, Cristiana Dell’Anna, Giordano De Plano e la ritrovata Licia Maglietta.

Furiosa: A Mad Max Saga

George Miller al cinema dal 23 maggio

FURIOSA: A MAD MAX SAGA | TRAILER UFFICIALE #2

In un mondo post-apocalittico, Furiosa (Anya Taylor-Joy), rapita da bambina dal Luogo Verde delle Molte Madri in cui viveva, viene accolta sotto l’ala del folle signore della guerra Dementus (Chris Hemsworth), il cui esercito di motociclisti arriverà presto a scontrarsi con la potenza rivale di quelle terre desertiche rappresentata da Immortan Joe. Prequel, sempre by il visionario George Miller, del cult Mad Max: Fury Road (dove Furiosa era Charlize Theron). Fuori concorso a Cannes.