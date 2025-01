La casa di ‘Breaking Bad’ è stata messa in vendita

La casa di Breaking Bad, quella in cui abitava Walter White nella serie creata da Vince Gilligan, è stata messa in vendita. Si trova ad Albuquerque, nel New Mexico, e la notizia potrebbe rallegrare parecchi fan, che fin dagli anni in cui la serie era ancora in corso di sviluppo hanno effettuato pellegrinaggi sul suo set.

A confermarlo è stata Joanna Quintana, l’attuale proprietaria dell’abitazione, che ha parlato a Consequence di circa 300 auto al giorno di passaggio fuori dall’edificio. Gli appassionati della serie scatterebbero molte foto, e a volte esibirebbero nella ricostruzione del “pizza moment”, in cui Bryan Cranston lancia un’intera pizza sul tetto della casa con un solo tiro (eravamo nella stagione 3, episodio 2).

Se sembrano attività un tantino invasive, è perché lo sono, almeno per Quintana, che ha deciso di mettere in vendita la sua abitazione (in cui vive da 52 anni) per trovare un po’ di pace. «Ce ne andremo con solo i nostri ricordi, è tempo di andare avanti. Basta così. Non c’è più motivo di lottare», così ha dichiarato. Continuando: «Spero che ne facciano ciò che vogliono i fan. Un BnB, un museo. Loro vogliono entrarci. Prego».

Il prezzo di vendita? Quattro milioni di dollari, decisamente più alto di quello delle altre proprietà dell’area, che si attestano attorno ai 350.000 dollari.