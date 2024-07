John Travolta e la pubblicità occulta delle scarpe a Sanremo: multa salata alla RAI

L’apparizione di John Travolta al Festival di Sanremo 2024 ce la ricorderemo a lungo. Dal Ballo del qua qua in diretta nazionale alle sue scarpe. Sì, perché oltre alle battute, da subito Travolta era stato accusato di aver fatto pubblicità occulta a un marchio di scarpe.

E così, poche ora fa, la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazione ha approvato una sanzione di euro 206.580 euro alla Rai per la “violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari”. L’attore era salito sul palco dell’Ariston con un paio di sneaker bianche, con il logo in evidenza, utilizzate e riprese tutta la sera per riproporre passi di danza.

Una sanzione che arriva dopo che già nel 2023 la Rai era stata sanzionata con una multa da 175 mila euro inflitta dall’Agcom per la promozione occulta a Instagram, sempre a Sanremo ma dell’anno prima.

«L’Autorità ha ritenuto di estrema gravità l’episodio, in quanto l’esposizione del prodotto è avvenuta nel corso del principale programma televisivo della Rai in termini di audience e durante l’esibizione di un ospite di chiara fama internazionale, con notevoli effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori. Nel determinare la sanzione l’Autorità ha tenuto conto della reiterazione della condotta da parte della Rai, già sanzionata per episodi di pubblicità occulta nel corso della passata edizione del Festival di Sanremo».

«La sanzione inflitta oggi dall’Agcom rappresenta una vittoria del Codacons che da anni si batte contro la pubblicità occulta in televisione», afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi, che aveva presentato l’esposto.