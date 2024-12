Jared Leto sarà Skeletor nel live action di ‘Masters of the Universe’

Jared Leto è pronto a tornare sul grande schermo, questa volta nei panni di Skeletor, nel prossimo film live-action Masters of the Universe.

Diretto da Travis Knight, il prossimo adattamento dell’amato cartone animato di Amazon MGM uscirà nelle sale americane il 5 giugno 2026. Insieme a Skeletor di Leto, il film vede protagonisti Nicholas Galitzine nel ruolo di He-Man e Alison Brie in quello del luogotenente di Skeletor, Evil-Lyn.

A completare il cast ci sono Sam C. Wilson di House of the Dragon nel ruolo di Trap Jaw; Hafthor Bjornsson di Game of Thrones nel ruolo di Goat Man; Camila Mendes di Riverdale nel ruolo della compagna di He-Man, Teela; e Idris Elba nel ruolo del padre di Teela, Man-at-Arms.

Ma gli impegni di Leto non si fermano qui: l’anno prossimo sarà protagonista di Tron: Ares e secondo alcune voci potrebbe interpretare Karl Lagerfeld in un nuovo film autobiografico.