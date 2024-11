James Van Der Beek ha rivelato di avere un cancro

A James Van Der Beek è stato diagnosticato un cancro del colon-retto. Lo ha rivelato l’interprete di Dawson’s Creek in una nuova intervista.

L’attore 47enne ha parlato della sua battaglia a People: “Ho affrontato privatamente la diagnosi e la sto combattendo passo passo, con il supporto della mia incredibile famiglia”.

La star di Varsity Blues non ha approfondito la sua prognosi, ma ha aggiunto: “C’è motivo di essere ottimisti e mi sento bene”.

Secondo l’American Cancer Society, “la maggior parte dei tumori del colon-retto iniziano come una crescita sul rivestimento interno del colon o del retto. Queste escrescenze sono chiamate polipi”, continua l’ACS. “Se il cancro si forma in un polipo, col tempo può crescere nella parete del colon o del retto”.

People aggiunge che, nonostante la diagnosi, Van Der Beek ha proseguito attivamente con la sua carriera di attore, incluso un film di Tubi intitolato Sidelined: The QB and Me che uscirà alla fine di questo mese.

Inoltre, l’attore prenderà parte al programma di due ore The Real Full Monty, in cui le celebrità maschili si spoglieranno per sensibilizzare l’opinione pubblica sui test e sulla ricerca sul cancro alla prostata, ai testicoli e al colon-retto. La partecipazione di Van Der Beek allo speciale del 9 dicembre – che vedrà nel cast anche Anthony Anderson e Taye Diggs – è stata annunciata a maggio.

