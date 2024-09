È sempre ora di rivedere ‘Mean Girls’

Il 2004 ha visto l’arrivo non di uno, ma di due film destinati a diventare culto per una (e più) generazioni: 30 anni in un secondo di Gary Winick e Mean Girls di Mars Waters (scritto da Tina Fey). E a Milano il cinema Beltrade festeggia la ricorrenza con uno speciale back to back dei due lungometraggi l’11 settembre con la serata “trentenni in un secondo”.

Per un po’ di nostalgia, perché tutti ci ritroviamo adulti ogni mattina senza averlo previsto, e per vedere chi, nel vostro gruppo di amici, riuscirà a recitare più battute possibili (in ogni gruppo c’è un asso in questo).

L’appuntamento è alle 20:30, in via Nino Oxilia, con la proiezione di 30 anni in un secondo. Si continua alle 22:30 con Mean Girls. Ad attendere il pubblico tante sorprese anni Duemila. Inoltre, i primi 50 che acquisteranno i biglietti per l’intera serata (cioè entrambe le proiezioni) riceveranno un gadget esclusivo.

Le prevendite sono disponibili su Dice o scrivendo alla mail programmazione@barzandhippo.com.

That’s so fetch!