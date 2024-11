Diane Keaton ha lanciato il suo primo singolo, ‘First Christmas’

Diane Keaton mostra un nuovo lato di se stessa durante l’attesa per il Natale con il singolo First Christmas, la sua prima registrazione musicale da solista in assoluto.

First Christmas è una tenera ballad sul trascorrere le festività natalizie da soli dopo aver perso un compagno. Keaton, che ha cantato sullo schermo in Io e Annie e So It Goes, è un’interprete efficace, che regala un’esibizione emozionante accompagnata dal pianoforte e dagli archi della Stockholm Symphony. La canzone originale è stata scritta in collaborazione da Carole Bayer Sager e Jonas Myrin, con la produzione di Myrin.

First Christmas

“Quando Carole e Jonas mi hanno suonato per la prima volta First Christmas, mi sono commossa”, ha detto Keaton in una nota. “È un sentiment così bello e non vedevo l’ora di cantarlo. Sono molto orgogliosa di far parte di questa bellissima canzone di Natale e spero che vi piaccia”.

L’anno scorso, Keaton ha pubblicato un brano in collaborazione con il resto del cast di Book Club: The Next Chapter, titolo Anywhere With You.

A cinque decenni dall’inizio della sua carriera, Keaton è più impegnata che mai. Quest’anno ha recitato nel film Summer Camp accanto a Kathy Bates e Alfre Woodard, nonché nella commedia britannica Arthur’s Whiskey. Ha anche quattro film in pre-produzione al momento, incluso The Making Of al fianco di Blake Lively e Richard Gere. Non si sa ancora se arriverà un intero album di musica originale by Diane Keaton.

Da Rolling Stone US