Sergi Roberto: «Ho scelto il Como per Fàbregas e per il lago»

32 anni, e ben 16 passati nei professionisti, ovvero da quando il Barcellona ha deciso di lanciarlo nel 2009 nella squadra B. Da quel momento con il club catalano Sergi ha collezionato 479 presenze, 106 con i cadetti e 373 con la prima squadra tanto da diventarne capitano nella sua ultima stagione, quella del 2023 e 2024. 7 campionati e 6 coppe di Spagna ma, soprattutto, 2 Champions League, 2 supercoppe europee e 2 Coppa del mondo per club. Quando il rapporto tra Sergi e il Barcellona si è concluso, tutti si son chiesti dove sarebbe andato il centrocampista spagnolo; ancora in Spagna? USA? Arabia? Nessuno avrebbe azzeccato.

È dalle sponde del lago di Como infatti che arriva l’assist ideale per un nuovo capitolo della carriera di Sergi e a farglielo è uno che la Spagna, il Barcellona e i campi che contano li conosce bene: Cesc Fàbregas. «Una delle ragioni per cui ho firmato per il Como è per questo luogo, il lago e la città. Con mia moglie parlavamo sempre di venire qui in vacanza ma non ci eravamo mai riusciti. L’altra è sicuramente Cesc», sono queste le parole con cui Sergio Roberto ha raccontato nella nostra intervista condotta da Marco Catteneo (dopo quella a Alessandro Gabrielloni che potete recuperare qui): «Ho giocato con lui al Barça, so com’è Cesc, il modo in cui vive il calcio».

Una moglie, 4 figli, la testa sulle spalle. Sergi Roberto è stato il fiore all’occhiello dell’ambizioso calciomercato estivo del Como, un segnale forte del Presidente presidente Mirwan Suwarso, il giocatore che Fàbregas ha fortemente voluto per portare l’esperienza e la mentalità del Barcellona direttamente al centro del campo. Parliamo di uno che ha condiviso il campo con Messi, Iniesta, Xavi, Neymar, giusto per citare alcuni. Indimenticabile il suo goal che chiuse all’ultimo minuto la storica rimonta blaugrana contro il PSG in Champions League nel 2017: «È più facile salvarsi con il Como, l’impresa contro il PSG era qualcosa di davvero impossibile». Anche se per Sergi Roberto l’impossibile non esiste.

