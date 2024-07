5 film per scoprire il proprio corpo insieme a LELO ed Enigma Double Sonic

Quanto pensiamo di conoscerci? Ognuno potrebbe dare una risposta diversa. Tutti, però, ci siamo trovati davanti a quel film. Quello che ci ha messo davanti a lati di noi che non conoscevamo, a possibilità che reputavamo proibite e che, arrivati i titoli di coda, magari ci ha fatto scendere quella lacrimuccia perché, finalmente, ci siamo capiti – e accettati – di più.

Sono film che parlano di scoperta, di piacere, di amore e di tutto lo spettro delle emozioni umane. Sono film d’autore, film underground ma, soprattutto, film veri, che bisogna godersi senza distrazioni… o quasi, adesso vi spieghiamo.

Per ispirarvi, qui vi diamo 5 consigli di film imprescindibili per chiunque abbia voglia di partire all’esplorazione e conoscersi un po’ di più. Prima di iniziare, però, un piccolo vademecum per affrontare al meglio la serata: innanzitutto, scegliete se vorrete godervi la visione da soli o in compagnia. Naturalmente entrambe le soluzioni sono valide: nel caso propendiate per la compagnia, però, il consiglio che vi diamo è quello di scegliere persone aperte come voi, che condividano il desiderio di scoperta e di andare un po’ oltre la zona di comfort.

Se invece deciderete per una serata in solitaria, be’… chi lo dice che debba essere per forza in solitaria-solitaria? LELO, per esempio, non la pensa così. Ed è pronto a presentarvi il nuovo massaggiatore ENIGMA ™ Double Sonic, creati per rivoluzionare il mondo dei sex toys grazie alla capacità di stimolare molteplici punti del piacere. Non solo clitoride e il “famoso” punto G, infatti: ENIGMA ™ Double Sonic è progettato per raggiungere il meno conosciuto – e più “segreto” – punto A.

Ma di che cosa parliamo, quando parliamo di punto A? Il punto A, o zona erogena del fornice anteriore, è un’area sensibile situata lungo la parete vaginale anteriore, circa due pollici più in profondità del punto G. A causa della sua posizione più profonda, raggiungerlo solo con le dita può essere difficile. Per questo, per stimolarlo è ideale affidarsi all’aiuto di un sex toy lungo almeno una decina di centimetri. Applicare pressione al punto A può portare a un orgasmo più profondo, incentrato sulla cervice uterina. Che ve lo diciamo a fare: anche qui si parla di scoperta!

E in questo, ENIGMA ™ Double Sonic può essere d’aiuto (sì, anche mentre vi godete un bel film, da soli o con altri), in quanto è dotato di punta sonica nella parte superiore della coda inseribile, la quale emette onde stimolanti verso il punto A ma anche verso il clitoride, senza mai entrare in contatto diretto con quest’ultimo. Inoltre, grazie a una coda flessibile e curva ENIGMA ™ Double Sonic si adatta alle anatomie più diverse, regalando piacere inclusivo.

E ora bando alle ciance, è ora di guardarsi qualche film.

A Single Man Tom Ford 2009

Cominciamo dalla scoperta dei sentimenti, o meglio, dal loro ritorno a galla. Questo è tutto ciò attorno a cui ruota il debutto alla regia di Tom Ford, che, adattando l’omonimo romanzo di Christopher Isherwood, mette insieme con forza e delicatezza la storia d’amore tra due uomini, tra trovarsi, riconoscersi, ritrovarsi e, infine, perdersi. Astenersi cuori deboli.

La vita di Adèle Abdellatif Kechiche 2013

Una grande accoppiata da schermo, quella composta da Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux, che come poche ha saputo mettere in scena gli estremi della passione. Ma naturalmente, trattandosi della storia d’amore tra due donne, anche qui di scoperta (di corpi e sentimenti) si tratta. Godetevi il viaggio e non siate timidi, perché questo film ha già cambiato la vita di molti.

Ecco l'impero dei sensi Nagisa Ōshima 1976

Basato su un episodio di cronaca avvenuto in Giappone negli Anni Trenta, il legame tra una giovane cameriera e il proprietario della pensione in cui lavora evolve dalla passione al baratro dell’eros, dove dolore e piacere si mescolano in un turbinio di sensi e tutte le barriere cadono, una dopo l’altra. E che a un certo punto la trama assuma anche una connotazione crime, be’, rende il gioco d’amore solo più eccitante.

L'amante di Lady Chatterley Laure de Clermont-Tonnerre 2022

Emma Corrin interpreta una tra le Lady più famose di sempre in questo adattamento (per Netflix) del romanzo di D. H. Lawrence. La trama? Qualcuno la potrebbe squalificare come “una classica storia di adulterio”. Nei fatti, questo è ciò che accade quando Lady Chatterley, sposata a un nobile noioso che non la soddisfa sessualmente, conosce Oliver Mellors, il guardiano della tenuta in cui vive con il marito. Il significato però è più profondo di così, e parla di emancipazione femminile e del diritto a dirsi da soli chi si è, sempre. Anche quando si tratta di piacere.

I segreti di Brokeback Mountain Ang Lee 2005

Tratto dall’omonimo racconto di Annie Proulx contenuto nell’antologia Distanza ravvicinata, portato al cinema da Ang Lee con protagonisti Heath Ledger e Jack Gyllenhaal, I segreti di Brokeback Mountain mette in scena l’amore tra due uomini che si scoprono innamorati prima, attratti sessualmente poi, durante una stagione al pascolo nello stato americano del Wyoming. Solo che le relazioni omosessuali non sono esattamente ben viste nel mondo dei mandriani. E i due si troveranno di fronte a una scelta.