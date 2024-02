ITALIA INDEPENDENT riparte con MODO Eyewear, Lapo Elkann: «Lo human power prima di tutto»

Rinascere, reinventarsi, ma sempre all’insegna del fattore umano: questa la sfida che si è posta ITALIA INDEPENDENT, iconico marchio di occhiali da vista e da sole dal caratteristico stile anticonformista, dopo l’acquisizione da parte di MODO Eyewear lo scorso 12 settembre. In occasione di MIDO, l’eyewear show di Milano, tenutosi negli spazi di Rho Fiera tra gli scorsi 3 e 5 febbraio, ITALIA INDEPENDENT ha posato le fondamenta di questa nuova collaborazione, presentando il primo drop della collezione Primavera/Estate 2024.

La strategia, come sempre, è stata quella di rimanere fedeli a sé stessi, senza fare compromessi sul DNA del marchio. Per questo, insieme al Direttore Creativo Lapo Elkann, ITALIA INDEPENDENT ha ripreso i modelli che lo hanno reso inconfondibile negli anni, aggiungendovi una serie di montature inedite secondo lo stile MODO Eyewear. Si parla, in totale, di otto modelli da sole e nove da vista, prevalentemente in acetato (a volte trattato con finitura in effetto metal che richiama il mondo degli yacht da competizione anni ’90), disponibili in 110 varianti.

Tra i colori della palette spicca, naturalmente, il Blu Lapo, dedicato al Direttore Creativo di ITALIA INDEPENDENT, più volte definito come “l’uomo meglio vestito al mondo”. Si parla poi di uno spettro cromatico che offre tinte dal fluo (in versione trasparente), fino agli intramontabili grigi e havana. Highlight della collezione è Azzurro, tra i modelli più iconici di ITALIA INDEPENDENT, un unisex declinato in velluto, denim e tessuto camouflage.

Alessandro Lanaro – Founder e AD di MODO GROUP – si dichiara «entusiasta per questa ripartenza di ITALIA INDEPENDENT durante MIDO», e felice di «iniziare questo nuovo percorso con Lapo e la sua brillante direzione creativa». Percorso che, oltre che dall’heritage di ITALIA INDEPENDENT, comincia dalla campagna pubblicitaria per il lancio della collezione Primavera/Estate 2024. Curata da Independent Ideas (boutique creativa di Publicis Group), la campagna ha scelto di sfruttare al meglio le risorse fornite dall’Intelligenza Artificiale, creando modelli digitali che rispecchiassero appieno la filosofia del marchio.

Tecnologia a parte, il Made in Italy, le sue risorse e la sua forza rimangono il centro di gravità di ITALIA INDEPENDENT, la cui visione parla di attenzione al dettaglio, personalizzazione, versatilità, comfort ma, soprattutto, valore reale. «L’era dell’apparenza a tutti i costi ha stufato. Oggi servono persone di sostanza, persone vere, l’autenticità premia sempre. Per questo essere Direttore Creativo, oggi, significa imparare, studiare, essere umili, e avere l’intelligenza di carpire il meglio di ciò che è stato fatto, portando una visione nel futuro rispettando il passato». Così Lapo Elkann, Direttore Creativo di ITALIA INDEPENDENT, descrive gli intenti della nuova collezione.

Continua: «Si ha la percezione dei creativi come sregolati, ma la realtà è che bisogna essere estremamente centrati e ordinati. Questo fa parte di ciò che in un’azienda si può chiamare valore umano, human power. Per lavorare bene, oggi, bisogna prima di tutto sposare i valori umani e professionali delle persone con cui si condivide il tempo». Lato umano che, sottolinea Elkann, si esprime particolarmente nella realizzazione di un “accessorio”. Anche se preferisce chiamarli «personal belongings», proprio per il legame che si viene a creare su chi quell’accessorio indosserà, ma anche con la catena umana che ha portato alla realizzazione del prodotto. «In un mondo di pubblicità non vera, bisogna essere autentici in ogni ambito della produzione e della comunicazione».

Conclude le riflessioni Giovanni Lo Faro, CEO di MODO International: «ITALIA INDEPENDENT si inserisce con il suo stile fresco e spontaneo al portafoglio di marchi di MODO, grazie a una filosofia condivisa di indipendenza, forte passione per l’innovazione e per una ricerca di prodotto e storytelling unici. Come nella tradizione del marchio, faremo rumore. Non vediamo l’ora di svelare i nostri ambiziosi progetti per il marchio e condividerli con chi vorrà far parte di questo mondo».

La collezione Primavera/Estate 2024 di ITALIA INDEPENDENT sarà disponibile presso una rete esclusiva di ottici a livello internazionale e sul sito italiaindependent.com a partire da febbraio 2024.

Guarda l’intervista completa con Lapo Elkann qui: