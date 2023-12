Con ‘Celebrity Wines’ alla scoperta dei vip del vino italiano

Non è solo un luogo comune, ma le vigne italiane sorgono in alcuni dei luoghi più belli del mondo. Per questo celebrità da ogni angolo del pianeta hanno deciso di trasferirsi nel nostro Paese e hanno dedicato parte del loro tempo alla coltivazione del vero, unico e solo nettare degli dei. Nel cuore delle vigne italiane, infatti, dove la terra racconta storie antiche e il sole accarezza le colline, un gruppo eterogeneo di celebrità ha abbracciato con passione l’arte di produrre vino. Dall’esempio più celebre e citato, Sting, ad Andrea Bocelli, passando da Gianmarco Tognazzi e l’indimenticato Ridge di Beautiful, proprio Ronn Moss. Sono icone che hanno trasformato la loro fama e la loro storia in un’etichetta di vino. Queste storie hanno ispirato un documentario, Celebrity Wines, che vuole raccontare la storia dietro queste avventure.

Il vino è da sempre un’autentica poesia in bottiglia. La sua storia è legata all’arte e all’espressione dell’Essere Umano fin dai tempi di Omero. Protagonista di storie – sia dentro la pagina che come movente dietro la penna – il vino è stato cantato in versi e immortalato in dipinti, una fonte d’ispirazione che ha dato vita a una sinfonia di esperienze attraverso i secoli. Nel ventesimo secolo, questo connubio tra il vino e l’arte ha raggiunto nuove vette, con etichette trasformate in tele virtuali e storie di vini che diventano racconti viventi di celebrità italiane e internazionali.

In Italia il vino è una cosa seria. Serissima. Da noi si beve forse il vino migliore del mondo (non ce ne vogliano i cugini d’oltrealpe) ed è per questo che le storie che succedono tra le nostre colline meritano di essere raccontate. Nel documentario Celebrity Wines, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire le passioni dietro etichette come Felicità di Al Bano Carrisi e Antani di Gianmarco Tognazzi. Con interviste che rivelano aneddoti, momenti di riflessione e anche criticità che hanno reso questo legame unico tra celebrità e vino una vera e proprio avventura.

Scritto da Esmeralda Spadea (interprete tra gli altri di La Rosa Velenosa, Ladri di Natale e Alice non lo sa) per la regia di Giacomo Arrigoni (già dietro la macchina da presa per Spicy Calabria) Celebrity Wines è più di una carrellata di cantine e degustazioni; è uno sguardo intimo alla relazione tra le celebrità e la cultura vinicola italiana. Attraverso le storie di artisti, cantanti, e sportivi che si cimentano nell’arte di produrre vino, “Celebrity Wines” riflette un momento culturale dove la tradizione diventa tassello per una nuova storia. Perché il vino, in Italia, è una delle forme di espressione più autentica e capace di raccontare sempre, all’infinito.

Una celebrità che fa il vino, però, non lo fa come vezzo intellettuale o come “buen retiro”, ma come possibilità di esprimere una nuova parte di sé attraverso una nuova disciplina. Per questo Celebrity Wines è un invito a brindare all’arte, alla storia e alla passione dietro ogni singola bottiglia “vip”. Il documentario è un inno alla cultura vinicola italiana che, attraverso le storie di coloro che la rendono viva, continua a fluire come un fiume inarrestabile nel panorama culturale contemporaneo.