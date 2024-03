Le sette migliori console da comprare nel 2024

Con l’espansione del gaming registrata negli ultimi anni, sempre più persone acquistano la loro prima console o tornano a giocare dopo anni di lontananza dal divano, caricano un gioco, afferrano un controller e si preparano a entrare in un nuovo mondo digitale. I videogiochi sono più immediati e divertenti, mentre le console sono più facili da configurare e avviare.

Nintendo e Sony sono le più popolari, ma ne esistono altre più potenti e adatte a diversi tipi di giocatori. Ci sono anche console in grado di gestire più formati, per un’esperienza più ricca e completa. Infatti, alcuni sistemi possono essere hub d’intrattenimento all-in-one per giocare, guardare dischi Blu-ray 4K Ultra HD e mandare in streaming musica, film e programmi televisivi su un grande schermo TV 4K.

Abbiamo selezionato alcune delle nostre console preferite da gaming: alcune le abbiamo testate noi stessi, altre sono delle migliori marche con valutazioni da quattro stelle o più. Ecco, di seguito le nostre scelte top.

Guida all’acquisto: come scegliere una console per videogiochi

Ci sono molti fattori da valutare quando si sceglie una console per videogiochi. Qui di seguito troverete alcuni elementi importanti che abbiamo preso in considerazione per stilare questo elenco.

Funzionlità: una buona console permette di giocare ai propri videogiochi preferiti, ma ci sono diversi modi per farlo. Le console come PlayStation 5 e Xbox Series X consentono di giocare sullo schermo grande del televisore di casa, mentre le portatili, come Nintendo Switch Lite e Asus ROG Ally, possono essere utilizzate per giocare in movimento. Alcune, come Nintendo Switch OLED, permettono di giocare in entrambi i modi. Inoltre, PS5 e Xbox Series X sono anche potenti dispositivi di streaming e lettori di dischi Blu-ray 4K Ultra HD.

Libreria di giochi: a cosa serve una console senza grandi titoli? Dagli FPS ai platform, passando per i giochi di ruolo e le avventure open world, uno dei motivi per cui le persone si affezionano alle loro console è la vasta libreria di esclusive che offrono. Per esempio: se volete giocare a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o a Mario Kart 8 Deluxe, dovete comprare una Nintendo Switch. Non è possibile giocare a Zelda su PS5 o Xbox. Ogni piattaforma di console ha i propri titoli esclusivi, quindi capire cosa ci sembra più divertente è un buon punto di partenza.

Spazio di archiviazione: una volta deciso quali titoli acquistare, bisogna considerare quanto spazio di archiviazione è disponibile per i giochi. La maggior parte delle console moderne arriva a 1 TB: sembra moltissimo, ma 1 TB è sufficiente per una decina di giochi circa. Se si desiderano più titoli, è necessario disporre di spazio di archiviazione aggiuntivo o eliminare i giochi più vecchi che non si utilizzano più. La maggior parte delle console portatili hanno un limite allo spazio di archiviazione, ma sono dotate di slot per schede microSD o porte USB per espanderlo.

Prezzo: comprare una nuova console per videogiochi può essere costoso, con prezzi che superano i 600 euro. Tuttavia, se la si tratta con cura, dovrebbe reggere circa 10 anni di utilizzo. Ma non è comunque necessario investire una fortuna: si può avere una bella console con circa 200 euro.

Quali sono le migliori console per videogiochi?

Se desiderate una nuova console, qui ne troverete sette delle migliori da acquistare nel 2024, valutate in base a test, recensioni degli utenti, prestazioni, grafica e vastità della libreria di giochi e franchise disponibili.

Sony Playstation 5 La nostra scelta

Qualcuno potrebbe muovere qualche obiezione, ma PlayStation 5 di Sony è in generale la migliore console per videogame che si possa acquistare nel 2024. Offre un gaming in 4K con qualità d’immagine HDR (High Dynamic Range) per colori brillanti e vivaci, tonalità di nero più scure e profonde, fino a 120 fotogrammi al secondo con uscita video a 120Hz per azione e movimento fluidissimi, retrocompatibilità con i giochi PS4 e molto altro ancora. Inoltre, la versione “slim” è più piccola del 30% in termini di ingombro e più leggera del 18%, rispetto a quella originale uscita nel 2020.

La disc edition è equipaggiata con un’unità Blu-ray 4K Ultra HD rimovibile (per renderla ancora più sottile quando non è in uso); è sempre bianca, ma con un nuovo design a quattro pannelli. I due superiori sono lucidi, mentre quelli inferiori hanno una finitura opaca.

Sony PS5 è progettata con due porte USB-C frontali e due USB-A sul retro per espansioni, input e periferiche, oltre a un’uscita HDMI e porta Ethernet. Ha 1 TB di memoria d’archiviazione e la confezione include un singolo controller wireless Sony PS5 DualSense, un cavo HDMI, un supporto orizzontale e un alimentatore.

Offre una scelta fra le migliori a livello di giochi e franchise esclusivi, tra cui The Last of Us, Uncharted, Marvel’s Spider-Man, Final Fantasy, Ratchet & Clank, God of War, Gran Turismo e molti altri titoli.

Xbox Series X La migliore prestazione

Xbox Series X è una console per gaming di Microsoft, veloce e potente. Offre una qualità a 4K con supporto Dolby Vision e frame rate fino a 120 fotogrammi al secondo per un gioco fluido, grafica avanzata, audio eccellente e fino a 1 TB di memoria d’archiviazione. Inoltre, è dotata di uno dei migliori (se non il migliore) controller di gioco mai realizzati.

Xbox non possiede tante esclusive come PlayStation 5, ma Microsoft ha la sua libreria ricca di titoli AAA (come Halo, Forza, Gears of War, Fallout, World of Warcraft e molti altri) e studios di alto profilo, come Xbox Game Studios, Bethesda, Activision Blizzard etc. La console è anche un ottimo lettore di dischi Blu-ray 4K Ultra HD.

Xbox Series S Il miglior rapporto qualità/prezzo

Il gaming può diventare rapidamente una passione molto costosa, ma l’abbinamento di Xbox Series S con l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, che dà accesso a centinaia di giochi in streaming e a multiplayer online al prezzo di 14,49 euro al mese, rappresenta un’ottima chance per risparmiare.

Xbox Series S è la versione solo digitale di Xbox Series X, ma è un po’ meno potente, con prestazioni da quattro teraflop invece di 12, e una risoluzione video inferiore (2K a 1440p Quad HD invece di 4K Ultra HD). Comunque è possibile utilizzare gli stessi giochi, con la stessa memoria e lo stesso controller comodo e maneggevole di Xbox Series X, ma a un prezzo inferiore.

Nintendo Switch OLED La migliore portatile

Nintendo Switch OLED è la console portatile della notissima azienda di gaming con un display OLED nitido da 7” a 720p e autonomia fino a cinque ore per carica; può anche essere collegata a un televisore grazie al dock incluso nella confezione. Si tratta di un sistema ibrido, che combina il meglio del portable gaming e di una console tradizionale da casa.

I controller Joy-Con sono staccabili e la Switch è dotata di un cavalletto che consente di giocare appoggiandola su un tavolo o una scrivania. Esiste anche un Nintendo Switch Pro Controller, che è un controller da gaming più tradizionale, ma è venduto separatamente.

Ha una memoria di 64 GB, più che sufficienti per contenere una decina di giochi, ma è dotata di uno slot di espansione microSD per una memoria aggiuntiva fino a 256 GB.

Una delle caratteristiche migliori di Nintendo Switch OLED è rappresentata dai titoli esclusivi di franchise di giochi importanti, tra cui Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pokémon Violet e Pokémon Scarlet, Detective Pikachu, Pikmin 4, Metroid Dread e tanti altri.

Nintendo Switch Il prezzo più conveniente

Budget tirato? La versione originale di Nintendo Switch è ancora un’ottima soluzione, con titoli esclusivi come Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 3, Animal Crossing: New Horizons, Super Mario Odyssey e altri, e tre modalità di gioco: connessa a TV, in mano e appoggiata a una superficie. È molto simile a Nintendo Switch OLED, solo che ha un display LCD più piccolo da 6,2”, cornici più larghe, controller Joy-Con rossi e blu e meno memoria (32 GB).

A parte questo, Nintendo Switch è praticamente la stessa console, con gli stessi giochi, rispetto a Nintendo Switch OLED, ma a un prezzo molto più basso.

Nintendo Switch Lite Ideale per i bambini

Nintendo Switch Lite è una versione più compatta, leggera ed economica della Nintendo Switch vera e propria. Più piccola, con un display LCD da 5,5 pollici, e con una scocca unibody resistente e solida, è l’ideale anche per l’uso da parte dei bambini. I controller Joy-Con non sono rimovibili, quindi i più piccoli non rischiano di perderne uno, mentre giocano.

Su Nintendo Switch Lite girano gli stessi giochi delle due sorelle maggiori, ma questa console portatile non è dotata di dock, quindi non la si può collegare a un televisore per godersi i giochi su uno schermo grande.

Inoltre, poiché i suoi controller non sono staccabili, non è possibile giocare di persona con gli amici né utilizzare alcuni giochi che richiedono esclusivamente i controller Joy-Con, come WarioWare: Move It!, Nintendo Switch Sports, 1-2-Switch e altri. Una delle migliori qualità di questa console è che ha un vero e proprio D-pad invece di quattro pulsanti direzionali separati, come quelli su Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED.

Nintendo Switch Lite è disponibile in quattro colori: turchese, grigio, corallo, blu e giallo.

Asus ROG Ally Il migliore gaming su PC palmare

Asus ROG Ally è un PC palmare potente da gaming che sorprende per la sua leggerezza e per l’ottimo feeling al tocco, soprattutto a livello di trigger e pulsanti. Non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni ridotte. Questo palmare è una belva con un processore potente e veloce AMD Ryzen Z1 o AMD Ryzen Z1 Extreme, un display touchscreen da 7” nitido e chiaro, 16 GB di RAM abbinata a 1 TB di spazio di archiviazione (espandibile con scheda microSD).

Su Asus ROG Ally gira una versione completa di Windows 11, così è possibile giocare su varie piattaforme, tra cui Steam, Xbox Game Pass Ultimate, Epic, RetroArch e altre.