X Factor 2024, le assegnazioni dei giudici per il secondo Live

Sono state rese note le assegnazioni dei giudici per i concorrenti del secondo Live di X Factor, che andrà in onda domani alle 21:15 su Sky Uno e su Now (qui le pagelle del primo Live).

Jake La Furia ha assegnato Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta a Francamente, Try di Pink a El Ma, I Was Made for Loving You dei Kiss ai Foolz. Paola Iezzi, l’unica ad avere solo due concorrenti in squadra, ha pensato a Man Down di Rihanna per Lowrah e a Mr. Brightside dei Killers per Pablo Murphy.

Dalla squadra di Manuel Agnelli si sentiranno Lugano addio di Ivan Graziani cantata da Danielle, Something on My Mind di Karen Dalton interpretata da Mimì e Gone Daddy Gone dei Violent Femmes rifatta dai Punkcake. Achille Lauro ha pensato a 100 messaggi di Lazza per Lorenzo Salvetti, Sign of the Times di Harry Styles per Les Votives e sw1n6o di thasup feat Salmo per I Patagarri.

Sono state diffuse anche le modalità per assistere alla finale di giovedì 5 dicembre, che per la prima volta si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli. Gli ingressi sono gratuiti, ma vanno prenotati da oggi su Ticketone a questo link.