Un drone si avvicina al palco, i Green Day scappano, il concerto viene fermato per 10 minuti

Tempo fa Axl Rose si è lamentato dell’invadenza dei droni ai concerti dei Guns N’ Roses, mentre Mike Patton ha cercato di abbatterne uno che volava vicino al palco dei Mr. Bungle durante un concerto a un festival in Cile (qui il video ripreso dal drone).

Ieri sera è successo qualcosa di simile al concerto dei Green Day al Comerica Park, lo stadio di baseball dei Detroit Tigers. Mentre la band suonava Longview, secondo la ricostruzione fatta da Billboard consultando «fonti attendibili che erano sul posto», un drone si è avvicinato al palco convincendo la security a portare via i Green Day prima che finissero di suonare il pezzo.

In un video postato da un fan si vede un membro della security che corre sul palco e porta via il bassista Mike Dirnt. Dopo pochi istanti, anche gli altri musicisti vengono allertati e lo seguono correndo verso il backstage. Sul palco è apparsa la scritta che avvisava che il concerto era in pausa e che sarebbero seguiti dettagli.

Tornati sul palco dopo una decina di minuti, i Green Day hanno finito Longview e Billie Joe Armstrong ha chiesto alla gente di mettere via gli smartphone: «Ritirateli fuori dopo, viviamoci il momento». Dopo la successiva Welcome to Paradise il cantante ha fatto di nuovo riferimento al drone dicendo che «nessuno stronzo ci fermerà».

Alla fine dello show i Green Day hanno pubblicato un messaggio sui social su quanto accaduto: «Detroit! Ci spiace per il ritardo nel concerto di stasera, la security dello stadio ci ha fatto sgomberare il palco per occuparsi di un potenziale problema di sicurezza. Il Dipartimento di Polizia di Detroit ha risolto prontamente il problema e siamo stati messi nelle condizioni di continuare. Grazie per la comprensione».

Detroit! Sorry for the delay in the show tonight, Stadium security had us clear the stage while they dealt with a potential safety issue. DPD quickly resolved the situation, and we were able to continue. Thanks for understanding.💚#greendayDetroit

— Green Day (@GreenDay) September 5, 2024