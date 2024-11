Trevize è il Music Meister 2024: concluso lo JägerMusic Lab

La settima edizione dello JägerMusic Lab si è conclusa lo scorso 16 novembre: Francesco Barletta, in arte Trevize, è stato decretato Music Meister 2024 da una giuria composta da The ReLOUD (Alex Tripi e Nello Greco), Ilario Alicante, e l’ospite speciale Madame, nel corso di una giornata intera trascorsa all’Altromondo di Rimini, tempio della dance romagnola.

Il club, fondato nel 1967 e punto di riferimento della scena club italiana e internazionale, ha anche ospitato l’intera programmazione della settimana, a conferma dello strettissimo legame di Jägermeister con il mondo delle discoteche e della cultura club. L’idea alla base è che i giovani artisti, affiancati e guidati dalla MAT Academy – prima accademia online per produttori musicali -, potessero compiere il loro percorso di formazione a stretto contatto con l’ambiente che li vedrà protagonisti nelle loro carriere artistiche.

Al di là dei verdetti, quello che rimane di questa esperienza, che oltre a Trevize ha coinvolto direttamente altri dieci artisti (Cuperose e Criss – T, gli altri due finalisti che si sono esibiti nella serata conclusiva e aperta al pubblico al termine della giornata di audizioni; Ginevra Ramos, che ha anche collaborato con lo stesso Trevize nel brano presentato nel corso della finale -; Marco Elba, giovane cantautore pop-EDM, Keffrennnn, promessa della Drum & Bass, Alec Temple & Vago XVII, duo elettro-pop, Oana, produttrice e deejay dalle influenze house, techno e jazz club, Lonewolf, giovanissimo producer con una predilezione per la dubstep e il cantante salernitano Dwayne) è l’intensità creativa di una settimana trascorsa a fare musica, ad approfondire tecniche e metodi di produzione e a lavorare sui brani proposti a stretto contatto con professionisti della produzione, come appunto Ilario Alicante, Alex Tripi, Nello Greco e Madame.

Nel corso dell’academy gli artisti hanno potuto svolgere sessioni pratiche di produzione dei loro brani, workshop mirati, approfondimenti teorici, oltre che rimanere costantemente in contatto con altri musicisti, favorendo la contaminazione reciproca e lo scambio di vedute: non è un caso che Still Lost, il brano di Trevize che gli è valso lo “scettro” di Music Meister, sia nato da una collaborazione con un’altra partecipante, Ginevra Ramos, durante una di queste sessioni di lavorazione dei brani. Del resto il tema di questa edizione (Open Your Sound) mirava a stimolare la ricerca dei musicisti, invitati a esplorare ambienti sonori al di fuori dei confini entro i quali normalmente si muovono. Il risultato è stato sorprendente: negli undici brani – uno per artista – che sono andati a comporre la playlist di questa edizione si spazia dal western alla pizzica, dall’hip hop all’hardcore, dal chart pop alla concepttronica, in una sorta di galleria delle possibilità insite nel concetto stesso di musica elettronica.