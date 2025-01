Tommy Lee: «A nessuno frega niente del vostro disco nel bel mezzo di uno dei più grandi disastri di tutti i tempi»

Tommy Lee dei Mötley Crüe ha un paio di cose da dire agli artisti che postano sui social nel bel mezzo della crisi degli incendi di Los Angeles, che al momento ha fatto almeno 25 morti e quasi 200 mila sfollati. Si stima che oltre 10 mila edifici, dalle abitazioni agli esercizi commerciali, siano stati distrutti dalle fiamme.

«Vedere che la maggior parte delle persone si preoccupa solo di postare sui social mi dà il voltastomaco!», scrive il musicista su Instagram. «Ragazzi, in questo momento, mentre tanta gente deve affrontare uno dei più grandi disastri di tutti i tempi, a nessuno frega un cazzo di niente di quando uscirà il vostro disco o di quando ci sarà il prossimo concerto!».

E ancora: «Capisco che un po’ di comicità ci vuole sempre, ma Cristo santo, smettetela e provate a capire se potete dare aiuto a chi ne ha bisogno».

Non è chiaro se Tommy Lee abbia qualcuno in mente. Sicuramente, molti artisti hanno annunciato negli ultimi giorni l’uscita o il rinvio di un disco, o ancora la cancellazione di un concerto in solidarietà con le vittime degli incendi. È il caso di The Weeknd, che ha rimandato al 31 gennaio l’uscita di Harry Up Tomorrow e posticipato uno show. Di Beyoncé, il cui annuncio previsto ieri (di un tour legato a Cowboy Carter?) è stato rimandato (la cantante ha devoluto in beneficenza due milioni e mezzo di dollari). Dei Nine Inch Nails, che hanno deciso di annunciare più in là la loro tournée del 2025.

Tra i musicisti le cui case sono state interessante dagli incendi o distrutte ci sono Larry LaLonde dei Primus e Adrian Smith degli Iron Maiden.

Sono stati organizzati negli Stati Uniti vari concerti di beneficenza. Il più importate è Fire Aid previsto il 30 gennaio all’Intuit Dome di Inglewood, California. La line-up non è stata annunciata, ma a differenza di altri benefit ci si aspetta partecipino grandi nomi del pop e del rock essendo l’evento organizzato da AEG, dalla famiglia di Irving Azoff e Live Nation e vista il luogo dove è organizzato, un palazzetto da 18 mila posti.