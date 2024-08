Ecco il trailer della docuserie ‘Nöthin’ But a Good Time’ sull’hair metal anni ’80

Una docuserie in tre parti sull’hair metal. Si intitola Nöthin’ But a Good Time: The Uncensored Story of’80s Hair Metal e sarà visibile a partire dal 17 settembre su Paramount+. Ora c’è anche il trailer che potete vedere qui sotto.

La serie è tratta dal libro di Tom Beaujour e Richard Bienstock Nöthin’ But a Good Time: The Uncensored History of the ’80s Hard Rock Explosion ed è diretta da Jeff Tremaine, il regista del film sui Mötley Crüe The Dirt, oltre che creatore di Jackass con Spike Jonze e Johnny Knoxville. Per Tremaine la docuserie è «la celebrazione del decennio più scandaloso del rock, la mia lettera d’amore agli anni ’80».

Nell’arco di tre episodi, la miniserie racconta l’epopea dell’hard e del glam metal anni ’80 con interviste a membri di Poison (Nothing But a Good Time è una loro canzone), Ratt, W.A.S.P., Extreme, Skid Row, L.A. Guns e altri testimoni dell’epoca, oltre a chi è stato influenzato dal quel periodo come Corey Taylor degli Slipknot e Steve-O di Jackass.