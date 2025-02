È caduto l’aereo di Vince Neil dei Mötley Crüe, il cantante non era a bordo

Live

La settimana poco santa dei Mötley Crüe a Los Angeles

La band s’è fatta scaricare da un camion della nettezza urbana di fronte al Troubadour per dare il via al primo di tre concerti speciali a Hollywood (prezzo 19,81 dollari: dice qualcosa?). Miglior cartello: “I’ll show you my dick for your stick”. Ah, c’è stato anche un battesimo metal. Noi c’eravamo