Sinead O’Connor: rivelate le cause della morte

A poco più di un anno dalla scomparsa di Sinead O’Connor è stata rivelata la causa ufficiale del decesso.

O’Connor, deceduta il 26 luglio 2023 a Londra, è morta a causa di una malattia polmonare ostruttiva cronica e di asma, secondo quanto si legge in un certificato di morte depositato mercoledì dalla famiglia. Lo scrive l’Irish Independent.

Il certificato di morte cita specificamente come causa del decesso di O’Connor un «aggravamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva e dell’asma bronchiale, insieme a un’infezione lieve delle vie respiratorie inferiori».

La cantante è stata trovata priva di sensi nella sua casa di Londra lo scorso luglio e la sua morte è stata inizialmente dichiarata non sospetta e dovuta a cause naturali. Tuttavia, la causa esatta della morte non è stata rivelata fino a mercoledì, quando il suo ex marito John Reynolds ha depositato il certificato di morte che è stato firmato da un medico legale di Londra.

Circa un mese dopo la sua morte e diversi giorni dopo il suo funerale, la famiglia di O’Connor ha rilasciato una dichiarazione ringraziando tutti, dai fan ai membri della stampa, per il loro sostegno e per aver rispettato la volontà della famiglia di tutelare la propria privacy.

«Il nostro ringraziamento ai media che hanno celebrato Sinéad con canzoni e storie, dimostrando rispetto per la privacy richiesta dalla famiglia. Chiediamo che questa privacy continui a essere rispettata. Infine, desideriamo ringraziare i fan e gli ammiratori di Sinéad per la meravigliosa processione funebre che le hanno offerto, per la dimostrazione nazionale e internazionale di amore e affetto. Le preghiere e i ringraziamenti della famiglia allargata O’Connor sono con tutti voi».