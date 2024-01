Sinéad O’Connor è morta per cause naturali. Lo ha stabilito un medico legale di Londra, la città in cui la cantante è morta lo scorso 26 luglio. La notizia, riporta il Guardian, è data in un breve comunicato, aggiungendo che di conseguenza il coroner non si occuperà più del caso.

Si parla di morte per cause naturali in un ampio spettro di casi, dall’infarto all’ictus alle malattie di varia natura. Si intende quindi che non è morta a causa di un qualche “incidente”, comprese le overdosi di farmaci, per omicidio e per suicidio.

È notizia recente che il 20 marzo si terrà alla Carnegie Hall di New York un concerto tributo alla cantante e a Shane MacGowan a cui prenderanno parte Cat Power, David Gray, Dropkick Murphys, Glen Hansard, Amanda Palmer, Bettye LaVette, Gordon Gano, Eugene Hütz dei Gogol Bordello, oltre ad amici e collaboratori dei due e ad altri artisti che saranno annunciati in seguito. L’incasso sarà devoluto all’organizzazione non profit Pen America.

O’Connor e MacGowan, che erano amici e hanno collaborato, sono due dei tanti artisti morti lo scorso anno. Qui l’elenco dei grandi della musica che ci hanno lasciato nel 2023.