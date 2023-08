Sinéad O’Connor, ai funerali la folla canta ‘Nothing Compares 2 U’

Si sono svolti ieri i funerali di Sinéad O’Connor. Una cerimonia a Bray, sua città natale in Irlanda, dove le persone del posto e i fan si sono riuniti per rendere omaggio alla cantautrice scomparsa lo scorso 26 luglio.

Un corteo incentivato dalla famiglia, che nelle scorse ore aveva invitato le persone a venire personalmente a dare l’ultimo saluto alla musicista. A guidare la processione un camper VW con altoparlanti che suonavano Natural Mystic di Bob Marley, di cui Sinéad O’Connor era molto fan:

Nobody ever has to ask if Sinead O’Connor was loved. The air is filled with sadness and heartfelt love in equal measures. #SineadOConnor pic.twitter.com/wuAy2VuaSc

— Emma McMenamy (@emmamcm) August 8, 2023