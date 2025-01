Paolo Benvegnù, annunciata una cerimonia commemorativa per il cantautore

È stata fissata per il 19 gennaio la cerimonia di commemorazione per Paolo Benvegnù, venuto a mancare a 59 anni il 31 dicembre 2024. Si terrà a Perugia (dove il cantautore viveva da molti anni), al Teatro Del Pavone, alle ore 15:00. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

Intanto, in una nota ufficiale, la famiglia, gli amici e i collaboratori dell’artista hanno espresso i loro ringraziamenti per le comunicazioni di sostegno e cordoglio arrivate loro in seguito alla morte di Benvegnù.

«Quei messaggi, oggi come in futuro, sono e saranno di grande conforto per chi Paolo lo ha amato, e resteranno a futura memoria per non dimenticare tutto l’affetto ricevuto in questo momento di profondo dolore».

Durante la cerimonia sarà possibile dare voce ad alcuni messaggi personali. Per ogni richiesta è possibile contattare l’indirizzo mail giorgia@woodworm-music.com.