NOFX, ecco come è andato il loro ultimo concerto di sempre

Dopo quattro decenni assieme, i NOFX hanno tenuto i loro ultimi concerti nel weekend a San Pedro, in California, all’interno del loro Punk in Drublic Festival. L’ultimo concerto della band è stato domenica e ha visto la partecipazione di alcuni ospiti d’eccezione come Tim Armstrong dei Rancid, Brett Gurewitz e Jay Bentley dei Bad Religion, Chris Shiflett dei Foo Fighters, che ha suonato anche assieme a Fat Mike dei NOFX nei Me First, e i Gimme Gimmes.

La penultina canzona suonata della band è stata We Did It Our Way, un brano autoreferenziale riscritto sul classico di Frank Sinatra che non era mai stato suonato dal vivo dalla band, né tantomeno pubblicato. Fat Mike ha descritto la canzone come un ringraziamento ai fan e a tutti i musicisti sul palco. Dopo alcuni sdolcinati accordi, la band ha attaccato con una delle più classiche punk song in cui Mike ha raccontato la storia della band, di quando ha incontrato il chitarrista Eric Melvin nel 1983 e di come “da allora siamo stati fratelli”. La canzone si è conclusa con questo verso: “Se non fosse stato per tutti voi, non avremmo potuto farlo a modo nostro”.

NOFX “Our Way” LIVE (NEW UNRELEASED SONG)

Watch this video on YouTube

NOFX - The Decline live @ San Pedro, CA NOFX FINAL SHOW 10/6/24

Watch this video on YouTube

Il concerto è terminato con The Decline, mini-opera prog-punk da 20 minuti del 1999. Dopo circa 14 minuti dall’inizio del pezzo, ospiti e amici della band sono saliti sul palco con i loro strumenti per un commiato in gran stile con tanto di sezione di fiati. Il tutto è finito con una serie di strumenti distrutti sul palco, abbracci e un sacco di applausi.

Prima di quest’ultima canzone Fat Mike ha così congedato la band: «Eccoci arrivati, questa è la nostra ultima canzone. Grazie davvero di tutto il vostro amore. Non faremo nessuna stupida reunion come i Black Sabbath. Non avete idea di quanto vi siamo grati. Grazie davvero».

L’esibizione ha chiuso un ciclo di tre giorni di maratone di concerti che hanno visto il gruppo suonare insieme ai propri coetanei, idoli e fan. L’ultimo giorno del festival ha visto l’esibizione di Pennywise, Vandals, Codefendants, Frank Turner, Subhumans, Fishbone e altri.

Nel 2023 Fat Mike aveva dichiarato: «Questo non è un tour di addio come quello dei Mötley Crüe o dei Black Sabbath. Questi sono davvero gli ultimi concerti dei NOFX. Suoneremo con tutto il nostro cuore, con la nostra gioia, e poi basta. La band finirà così».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Colin Smith Takes Pics (@colinsmithtakespics)

Da Rolling Stone US.