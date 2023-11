NOFX, il tour d’addio in Italia a maggio 2024

Il tour d’addio dei NOFX passerà dall’Italia. Sono state annunciate due date, entrambe al Carroponte di Sesto San Giovanni, Milano: l’11 e il 12 maggio 2024

«Un tour d’addio che sarà veramente un tour di addio», assicura Fat Mike. «Questo non è un tour finale come quelli dei Mötley Crüe o dei Black Sabbath, questi sono gli ultimi concerti che i NOFX suoneranno e li faremo con tutto il cuore e tanta felicità. E poi sarà finita davvero».

L’idea del tour ruota attorno al numero 40, come gli anni di carriera del gruppo che suonerà in 40 città di tutto il mondo facendo 40 canzoni a serata, compresi album completi e rarità, senza mai ripetere la scaletta.

«Se dici qualcosa a un concerto, su qualsiasi argomento, va online e tutti lo diffondono sui social media, tutti sentono una cosa che magari era destinata agli spettatori del mio show, non era destinato a tutti. Come NOFX abbiamo perso tonnellate di show per questo motivo. Questo è uno dei motivi per cui voglio smettere, perché se non posso dire quello che voglio sul palco, non è divertente. Non è punk».