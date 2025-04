Dal 2027 l’Academy assegnerà l’Oscar al miglior Stunt Design

Ci è voluto solo un secolo, ma finalmente gli Academy Awards includeranno un Oscar per il miglior Stunt Design. Per decenni, gli stunt performer si sono lamentati per la mancanza di un riconoscimento. Nel 2019 si era persino parlato di un boicottaggio degli Oscar da parte della comunità degli stunt. A partire dal 2027, in occasione della 100esima edizione degli Academy Awards, anche agli stunt verrà assegnata una statuetta.

«Fin dagli albori del cinema, il lavoro degli stunt è stato parte integrante del processo cinematografico», hanno dichiarato in un comunicato congiunto il CEO dell’Academy Bill Kramer e la presidente Janet Yang. «Siamo orgogliosi di celebrare il lavoro innovativo di questi artisti tanto tecnici quanto creativi, e li ringraziamo per il loro impegno e la dedizione che li hanno condotti a questo traguardo storico».

Le linee guida per l’idoneità e le modalità di voto nella nuova categoria verranno annunciate nel 2027. Sarà il Consiglio dei Governatori dell’Academy, insieme al team dirigenziale, a stabilire in futuro le modalità di presentazione del premio. Secondo l’Academy, il ramo Produzione e Tecnologia conta attualmente più di 100 professionisti degli stunt.

Nel 2013, in un’intervista a Vanity Fair, Jason Statham aveva lanciato un appello appassionato affinché gli stunt performer ricevessero un riconoscimento concreto. «Credo sia una categoria trascurata, se si considera quanta responsabilità abbiano questi coordinatori nell’offrire alcune delle scene più spettacolari nei film d’azione», aveva dichiarato. «Tutti gli stuntman sono eroi silenziosi. Lo sono davvero. Nessuno gli riconosce il merito. Rischiano la pelle. È un’ingiustizia totale. Sono loro quelli che fanno il lavoro sporco».

Lo scorso anno, anche Ryan Reynolds aveva esortato l’Academy a riconoscere il lavoro degli stunt performer, con un post su Instagram che lo ritraeva nel costume di Deadpool accanto alla sua controfigura, Alex Kyshkovych. «Il lavoro degli stunt non ha una categoria agli Oscar e spero che un giorno questo cambi», aveva scritto. «Tantissimi film quest’anno hanno spaccato… Buster Keaton, Harold Lloyd e Chaplin erano stunt performer oltre che registi. Raccontavano storie con tutto il corpo».

Da Rolling Stone US