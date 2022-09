I NoFx si scioglieranno nel 2023. Lo ha detto Fat Mike su Instagram. Non con un post dedicato, ma rispondendo al commento di un fan a un post che nulla aveva a che fare con la band e in cui si vede il cantante e bassista mentre si fa radere in una sala da barbiere in Alaska.

Quando un utente gli ha chiesto il motivo per il quale i NoFx non vanno a suonare in Canada, Michael “Fat Mike” Burkett ha risposto: «Noi in realtà amiamo il Canada, ma il prossimo sarà il nostro ultimo anno. Annunceremo presto i nostri ultimi spettacoli. È stato un viaggio incredibile…».

In un altro commento ha spiegato che l’ultimo show della band si terrà in California: «L’ultimo posto in cui suoneremo sarà Los Angeles. Lì abbiamo iniziato e lì finiremo».

Il post originale:

La domanda del fan e la risposta di Fat Mike (via Spin):





Contattata dal sito Brooklyn Vegan, l’etichetta che pubblica i dischi dei NoFx, la Fat Wreck Chords, ha confermato l’intenzione del gruppo di sciogliersi. Nel 2023 cadrà tra l’altro il quarantennale di vita della band, formatasi a Los Angeles nel 1983 e fra le più importanti del revival punk degli anni ’90. L’ultimo lavoro dei NoFx, Single Album, risale a febbraio 2021.