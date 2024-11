Latin Grammy 2024: Karol G nella storia. Laura Pausini a mani vuote

Giovedì sera, la Latin Recording Academy è tornata in Florida per la cerimonia annuale dei Latin Grammy Awards, dove si celebrano le migliori musicali latine dell’anno. Tra i candidati c’era anche Laura Pausini con la versione spagnola del suo ultimo album Almas Paralelas. Il premio, nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album è andato a García di Kany García.

Il più candidato di tutti era il produttore e cantautore americano di origine messicana Edgar Barrera, con nove nomination per il suo lavoro con artisti come Shakira e Grupo Frontera.

Subito dietro Bad Bunny e Karol G, con otto nomination ciascuno per gli album pubblicati l’anno scorso. Bichota Season ha fatto guadagnare a Karol G il trofeo per Best Urban Music Album il secondo anno consecutivo. È la prima donna a vincere due volte.

Di seguito è riportato l’elenco completo dei vincitori dei Latin Grammy Awards 2024.

Record of the Year

WINNER: Mambo 23 – Juan Luis Guerra 4.40

Mil Veces – Anitta

Monaco – Bad Bunny

Una Vida Pasada – Camilo & Carin León

Catalina – Cimafunk & Monsieur Periné

Derrumbe – Jorge Drexler

Con Dinero y Sin Dinero – Fonseca & Grupo Niche

Mi Ex Tenía Razón – Karol G

Tenochtitlán – Mon Laferte

Igual Que Un Ángel – Kali Uchis & Peso Pluma

Best Pop Vocal Album

WINNER: El Viaje – Luis Fonsi

Tofu – Caloncho

.mp3 – Emilia

Hotel Caracas – Mau y Ricky

Orquídeas – Kali Uchis

Escrita – Nicole Zignago.

Best Urban Music Album

WINNER: Mañana Será Bonito (Bichota Season) – Karol G

Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana – Bad Bunny

Sol María – Eladio Carrion

Sayonara – Alvaro Diaz

Ferxxocalipsis – Feid

El Último Baile – Trueno

Best Pop/Rock Album

WINNER: Reflejos De Lo Eterno – Draco Rosa

Cuando Ella Me Besó Probé A Dios – Bruses

Jet Love – Conociendo Rusia

Jay De La Cueva – Jay De La Cueva

Adentro – Francisca Valenzuela

Person of the Year 2024

WINNER: Carlos Vives

Best Traditional Pop Vocal Album

WINNER: García – Kany García

Obras Maestras – Diego El Cigala

Mar Adentro – Juliana

Aún Me Sigo Encontrando – Gian Marco

Almas Paralelas – Laura Pausini

Best Contemporary Mexican Music Album

WINNER: Boca Chueca, Vol. 1 – Carin LeónNata Montana – Natanael Cano

Evoluxion – DannyLux

Jugando A Que No Pasa Nada – Grupo Frontera

Trastornado – Michelle Maciel

Génesis – Peso Pluma

Best Pop Song

WINNER: Feriado – Manuel Lorente Freire, Héctor Mazzarri, Alberto Montenegro, Daniel Rondón & Andres Story

A La Mitad (Banda Sonora Original De La Serie “Zorro”) – Julio Reyes Copello & Mariana Vega

A Las 3 – Paty Cantú, Ángela Dávalos, Leon Leiden y Saibu

Ahora – David Bisbal, Pablo Preciado y Carlos Rivera

Amor – José Andrés Benitez, Christian Bermudez, Richard José Andrés Benitez, Christian Bermudez, Richard Bermudez, Rodney Kumbirayi Hwingwiri, Juan Diego Linares, Luis Alejandro Márquez, Anibal Morin Diaz, Danny Ocean, Rafael Salcedo y Ashton Sellars

Dime Quién – Lagos

Igual Que Un Ángel – Carter Lang, Manuel Lorente Freire, Kali Uchis & Dylan Wiggins

Best Norteño Album

WINNER: El Comienzo – Grupo Frontera

Modus Operandi – Intocable

LNDT – Los Nietos De Terán

Te Amaré – Pesado

Terca – Sofi Saar

Best Banda Album

WINNER: Diamantes – Chiquis

Presente – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Yo Te Extrañaré – Luis Angel “El Flaco”

Best Tejano Album

WINNER: Imperfecto – El Plan

Siempre Gabriella – Gabriella

Ganas (Deluxe) – Vilax

Best Alternative Music Album

WINNER: Autopoiética – Mon Laferte

Por Cesárea – Dillom

Híper – Hello Seahorse!

Nica – Nicole Horts

Pandora – Ali Stone

DESCARTABLE – WOS

Best Alternative Song

WINNER: El Día Que Perdí Mi Juventud – Devonté Hynes & Nathy Peluso

Cabecear – J Noa, Jeffrey Peñalva “Trooko” y Skai

Déjalo Ir – Francisco Victoria & Francisca Valenzuela

Insomnia – Goyo, Illmind, Omar Isaiah Lupuku, Don Mills, Carlos Santander & Telly

Lloro – Nicole Horts, Camilo Velez & Maria Vertiz

Best Pop/Rock Song

WINNER: 5 Horas Menos – Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade

Acapulco – Emmanuel Horvilleur, Siddhartha & Rul Velázquez

Afilá – Ali Stone

Blanco y Negro – Christian Mauricio Aloisio Zavala, Lagos & Elena Rose

Diciembre – Los Mesoneros

Best Rock Album

WINNER: El Dorado (En Vivo) – Aterciopelados

Diáspora Live Vol.1 – La Vida Boheme

Herencia Lebón – David Lebón

Alicia En El Metalverso – Mägo De Oz

Mi Mejor Enemigo – Viniloversus

Best Regional Song

WINNER: Apiazolado – Diego Schissi Quinteto

Ya Está En El Aire – Ullmann Cuarteto

El Cantor De Tangos – Guillermo Fernández Featuring Cristian Zarate

Tangos Cruzados – Franco Luciani, Fabrizio Mocata

¿Y El Fin Del Amor? – Mariana Mazú

Songwriter of the Year

WINNER: Edgar Barrera

Producer of the Year

WINNER: Edgar Barrera

Album of the Year

WINNER: Radio Güira – Juan Luis Guerra 4.40

Bolero – Ángela Aguilar

Cuatro – Camilo

Xande Canta Caetano – Xande De Pilares

Mañana Será Bonito (Bichota Season) – Karol G

García – Kany García

Autopoiética – Mon Laferte

Boca Chueca, Vol. 1 – Carin León

Las Letras Ya No Importan – Residente

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

Song of the Year

WINNER: Derrumbe – Jorge Drexler

A Fuego Lento – Daymé Arocena y Vicente García

A La Mitad (Banda Sonora Original De La Serie “Zorro”) – Julio Reyes Copello & Mariana Vega

Aún Me Sigo Encontrando – Rubén Blades, Gian Marco y Julio Reyes Copello

Caracas En El 2000 – Marvin Hawkins Rodriguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean y Elena Rose

(Entre Paréntesis) – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Manuel Lorente Freire, Lenin Yorney Palacios y Shakira

Mi Ex Tenía Razón – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Kevyn Mauricio Cruz, Karol G & MAG

Según Quién – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luís Miguel Gómez Castaño, Maluma, Lenin Yorney Palacios y Juan Camilo Vargas

Te Lo Agradezco – Rafa Arcaute, Kany García, Carin León & Richi López

313 – Leo Genovese, Residente & Silvia Pérez Cruz

Best New Artist

WINNER: Ela Taubert

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Best Latin Electronic Music Performance

WINNER: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix) – Bizarrap, Shakira

La Ceniza – Ale Acosta, Valeria Castro

Drum Machine – Alok, Pickle

Pedju Kunumigwe – Alok, Guarani Nhandewa

BAMBOLE – Vikina Featuring Deorro

Best Urban Fusion/Performance

WINNER: Tranky Funky – Trueno

Nadie Sabe – Bad Bunny

Corazon Vacio – Maria Becerra

Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 – Bizarrap Featuring Young Miko

S91 – Karol G

Best Reggaeton Performance

WINNER: Perro Negro – Bad Bunny Featuring Feid

Un Preview – Bad Bunny

Triple S – J Balvin Featuring Jowell & Randy & De La Ghetto

Byak – Alvaro Diaz Featuring Rauw Alejandro

Qlona – Karol G Featuring Peso Pluma

Labios Mordidos – Kali Uchis Featuring Karol G

Best Rap/Hip Hop Song

WINNER: Aprender A Amar – Pablo Drexler, Alberto Escámez López & Nathy Peluso

Bendecido – Eladio Carrion

Blam Blam – Al2 El Aldeano & Vico C

La Sabia Escuela – Akapellah, Canserbero, Leonardo Daniel Díaz, Marlon Luis Morales Santana, Luis Jacinto Muñoz Hernandez & Pedro Elias Querales

Telefono Nuevo – Bad Bunny & Luar La L

Thunder y Lightning – Bad Bunny & Eladio Carrion

Best Urban Song

WINNER: Bonita – Daddy Yankee

Columbia – Javier Falquet Moragues, David Hernandez García, Juan Pedro Moreno Carril & Quevedo

El Cielo – Feid, Nicolás Jaña Galleguillos, Gabriel Mora Quintero, Andres David Restrepo Echavarria, Sky Rompiendo & Myke Towers

La Falda – Julio Emmanuel Batista Santos, Carlos Alberto Butter Aguila, Orlando J. Cepeda Matos, Ralph Jemar Milln Calderon, Jose Reyes, Myke Towers & Siggy Vazquez Rodriguez

Luna – Feid

Qlona – Karol G, Daniel Esteban Gutiérrez, Juan Sebastian Navarro Gonzalez, Ovy On The Drums & Peso Pluma

Best Salsa Album

WINNER: Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) – Rubén Blades and Roberto Delgado & Orquesta

Yo Deluxe – Christian Alicea

Muevense – Marc Anthony

Joyas Que Bailan – Ronald Borjas

Coexistencia – Luis Figueroa

Best Cumbia/Vallenato Album

WINNER: Ta Malo – Silvestre Dangond

De La Uno A La 1000 (Primera Temporada) – Omar Geles

Se Agradece – Los Ángeles Azules

Vallenatos Pa Enamorar – Osmar Pérez & Geño Gamez

La Sociedad De La Cumbia (Big Band Live) – Puerto Candelaria

Best Merengue/Bachata Album

WINNER: Radio Güira – Juan Luis Guerra 4.40

Agradecido Live! – Eddy Herrera

Superhéroe Merengue – Magic Juan

Lo Tengo Todo- Oscarito

Llamada Perdida – Prince Royce

Best Traditional Tropical Album

WINNER: Rodando Por El Mundo – José Alberto “El Canario”

Tengo Algo Que Decirte – Luis Fernando Borjas

Voces De Mi Familia – Alex Cuba

Los Mismos Negros – Yelsy Heredia

A Mis Ancestros – Yeisy Rojas

Best Contemporary Tropical Album

WINNER: Tropicalia – Fonseca

Epílogo: La Clave Del Tiempo – Jeremy Bosch

cuatro – Camilo

Monte Adentro – Gusi

La Fiesta – Ilegales

Best Tropical Song

WINNER: Mambo 23 – Juan Luis Guerra

Baila Y Goza – Renesito Avich & Rafael “Pollo” Brito

Con Dinero Y Sin Dinero – Jorge Luis Chacín, Fonseca & Miguel Yadam González Cárdenas

Hasta Que Aguante El Cuerpo – Jorge Luis Piloto

Llorar Bonito – Luis Figueroa & Yoel Henríquez

Best Singer-Songwriter Album

WINNER: Pausa – Leonel García

Compita Del Destino – El David Aguilar

Scratch De Versos – El Riqué

De Magia Imperfecta – Nicolle Horbath

El Abrazo – Rozalén

Best Singer-Songwriter Song

TIE: Derrumbe – Jorge Drexler

TIE: García – Kany García

Antes Que O Mundo Acabe – Tiago Iorc

Entonces – Rozalén

Luz De Cabeza – El David Aguilar

Best Folk Album

WINNER: Raíz Nunca Me Fuí – (Lila Downs, Niña Pastori, Soledad)

Canto Y Rio – Martina Camargo

C4 Suena A Navidad – C4 Trío

Paisajes – Ciro Hurtado

Bullerengue Y Tonada – Tonada

Best Flamenco Album

WINNER: Historias De Un Flamenco – Antonio Rey

Andenes Del Tiempo – Vicente Amigo

Rumberas – Las Migas

Best Latin Jazz/Jazz Album

WINNER: Pra Você, Ilza – Hermeto Pascoal & Grupo

Collab – Hamilton De Holanda & Gonzalo Rubalcaba

Searching For A Memory (Busco Tu Recuerdo) – Sammy Figueroa Featuring Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

My Heart Speaks – Ivan Lins

El Arte Del Bolero, Vol. 2 – Miguel Zenón & Luis Perdomo

Best Latin Children’s Album

WINNER: ¡A Cantar! – Danilo & Chapis

Navidad de Norte a Sur: Cantoalegre Big Band (En vivo) – (Cantoalegre, Orquesta La Pascasia)

Cantemos Juntos – Claraluna

Dun Dun Dara – Payasitas Nifu Nifa

Todos Podemos Cantar 2024 – Todos Podemos Cantar

Best Classical Album

WINNER: Fandango – Anne Akiko Meyers & Gustavo Castillo; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic)

Aire, Aire… No Puedo Respirar – Ricardo Jaramillo, conductor; Ricardo Jaramillo, Jefferson Rosas & Marcela Zorro, album producers (Nueva Filarmonía)

Credo For Orchestra, Choir And Five Soloists – Iván Cardozo, Fernando Escalona, Claudio González, Jhoxiris Medina & Grace Terán; Christian Vásquez, conductor; Maria Beatriz Cárdenas, Eugenio Carreño, Eduardo Martínez Planas & Eduardo Méndez,

Fantasies of Buenos Aires – Lincoln Trio; Daniel Binelli, Lincoln Trio, Charlie Post & Ted Viviani

The Latin Rites – Josep Vicent, conductor; Fernando Arias, album producer (Adda Simfònica Alicante)