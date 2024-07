«La vita è bella»: Madonna torna a parlare dei problemi di salute di cui ha sofferto lo scorso anno

Madonna ha celebrato l’anniversario dal superamento della malattia che ha messo in pericolo la sua vita. Lo ha fatto su Instagram, dove ha condiviso i suoi pensieri sulla “guarigione miracolosa” dalla grave infezione che l’aveva costretta al ricovero ospedaliero.

«Buon 4 luglio! Un anno fa oggi, ero appena tornata a casa dall’ospedale dopo essere sopravvissuta a una malattia che metteva in pericolo la mia vita. Riuscivo a malapena a stare in piedi nel mio giardino con una stellina scintillante in mano. Ho fatto una guarigione miracolosa e ho avuto un anno straordinario. Grazie Dio. La vita è bella!».

Madonna è stata in terapia intensiva per diversi giorni a fine giugno 2023 per quella che il suo manager Guy Oseary aveva definito all’epoca “una grave infezione batterica.” È stata posta in coma farmacologico per quattro giorni, sospendendo il suo tour Celebration per diversi mesi fino allo scorso ottobre.

«Si chiama esperienza di pre-morte, e non sto scherzando, è stato piuttosto spaventoso», ha detto la cantante a una folla di fan durante un concerto a Los Angeles lo scorso marzo. «Ovviamente, non sapevo nulla per quattro giorni perché ero in coma indotto, ma quando mi sono svegliata la prima parola che ho detto è stata, ‘No.’ Comunque, questo è ciò che mi racconta il mio assistente».

«Sono piuttosto sicura che Dio mi stesse dicendo, ‘Vuoi venire con noi? Vuoi venire con noi, vuoi andare da questa parte?’», ha raccontato alla folla. «E io ho risposto, ‘No!’»

Da quando ha affrontato il problema di salute, Madonna ha dovuto far fronte a una serie di cause legali derivanti dal suo tour Celebration. Negli ultimi mesi, alcuni fan l’hanno citata in giudizio insieme al promotore Live Nation per i ritardi negli orari di inizio degli spettacoli, affermando che si trattasse di pubblicità ingannevole. La prima causa, intentata da due spettatori del suo show a Brooklyn, è stata respinta il mese scorso.