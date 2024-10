La polizia di Buenos Aires ha fatto irruzione nell’hotel dove è morto Liam Payne

Le autorità di Buenos Aires, in particolare la Policía de la Ciudad, ha fatto irruzione nell’hotel CasaSur Palmero dove Liam Payne è morto una settimana fa. La Nacion riferisce che sei membri delle divisioni investigative speciali della polizia e delle divisioni investigative speciali tecnologiche sono entrati nella struttura mercoledì pomeriggio per raccogliere prove nell’indagine sulla morte dell’ex One Direction. Le fonti hanno detto al giornale che stavano specificamente cercando documentazione, registrazioni e video.

Andrés Madrea, che guida il caso per conto della Procura, ha richiesto l’operazione, e Laura Bruniard, un giudice che supervisiona i casi penali e “correzionali”, ha dato l’ordine esecutivo.

Le autorità hanno preso questa decisione dopo che Madrea ha incontrato Geoff Payne, il padre del cantante, arrivato a Buenos Aires all’inizio di questa settimana. Payne ha chiesto a Madrea di indagare a fondo sulla morte di suo figlio, sempre secondo La Nacion, e si è offerto di aiutare in ogni modo possibile.

Nei giorni scorsi, l’ufficio di Madrea, che riconosceva il diritto alla privacy del cantante e prometteva di consegnare i risultati delle indagini al padre prima che all’opinione pubblica, stava ancora aspettando i risultati dei test tossicologici e sulle malattie del tessuto connettivo dall’autopsia. Una volta completate le procedure, Geoff Payne avrebbe potuto riportare il corpo di suo figlio a casa in Inghilterra.

L’ufficio del pubblico ministero sta anche conducendo test forensi su telefoni cellulari, computer, fotografie e filmati di sicurezza. Sono stati pure intervistati testimoni per ricostruire le ultime ore del cantante.

L’indagine fa seguito alla sentenza della scorsa settimana, secondo cui la caduta di Payne è stata ufficialmente dichiarata “morte sospetta” e quindi al centro di indagini da parte dell’ufficio del pubblico ministero. Un rapporto post-autopsia ha stabilito le cause della morte di Payne: traumi multipli, emorragie interne ed esterne e una lesione cranica.

“Abbiamo il cuore spezzato”, ha detto la famiglia di Payne in una dichiarazione la scorsa settimana. “Liam vivrà per sempre nei nostri cuori e lo ricorderemo per la sua anima gentile, divertente e coraggiosa. Ci supportiamo a vicenda nel miglior modo possibile come famiglia e chiediamo privacy e spazio in questo momento terribile”.

